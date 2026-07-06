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ราคาทองวันนี้ [-150] รูปพรรณขายออก 66,200 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สถานการณ์ราคาทองคำในประเทศวันนี้ มีการปรับเปลี่ยนทั้งสิ้น 12 ครั้ง ปรับลดสุทธิ 150 บาท ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 65,200 บาท ขายออกบาทละ 65,400 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 63,899.40 บาท ขายออกบาทละ 66,200 บาท