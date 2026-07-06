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หุ้นไทยปิดบวก 5.60 จุด มูลค่าซื้อขาย 66,128.72 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดการซื้อขายวันนี้ ดัชนีหุ้นไทยปรับเพิ่มขึ้น 5.60 จุด หรือ +0.35% ที่ระดับ 1,616.88 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 66,128.72 ล้านบาท