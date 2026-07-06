"ภาวุธ" พบ DSI พร้อมแจงทุกข้อกล่าวหาคดี Forex ย้ำตัวเองไม่ใช่ผู้ร้าย

วันนี้ นายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ได้เดินทางไปยังกรมสอบสวนคดีพิเศษ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ หลัง เจ้าหน้าที่ออกหมาเรียกในฐานะพยานที่เกี่ยวข้องกับคดี Forex
นายภาวุธ เดินทางมาพร้อมทนายความ โดยได้พูดคุยกับสื่อสั้นๆ ว่า วันนี้ตนพร้อมชี้แจงทุกอย่างให้โปร่งใส และได้นำหลักฐานมาให้เจ้าหน้าที่ เพราะข้อมูลทุกอย่างมีครบ ยืนยันว่าตนไม่ใช่ผู้ร้าย เป็นเพียงผู้ต้องสงสัย
เมื่อถามว่าได้เป็นคนชักชวนหรือไม่ นายภาวุธ หัวเราะพร้อมระบุว่า ตนไม่ได้ชักชวนใครเลย เป็นเพียงคนเทรดเท่านั้น ก่อนจะขอตัวขึ้นไปให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่และจะลงมาให้สัมภาษณ์ชี้แจงทุกอย่างกับสื่อมวลชนอีกครั้งหลังให้ข้อมูลเสร็จสิ้น
ทั้งนี้ นายภาวุธ มีสีหน้ายิ้มแย้ม ไม่ได้ดูมีท่าทีกังวงแต่อย่างใด