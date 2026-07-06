จีนยกระดับรับมือภาวะฉุกเฉินสูงสุด หลังอ่างเก็บน้ำกว่างซีแตกทำน้ำท่วมหนัก

หน่วยงานท้องถิ่นเปิดเผยว่า เกิดรอยแตกรุนแรงที่อ่างเก็บน้ำในเขตเหิงโจว นครหนานหนิง เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ทางตอนใต้ของจีน เมื่อช่วงเช้าวันนี้ (6 ก.ค.) ส่งผลให้ต้องมีการยกระดับการรับมือภาวะฉุกเฉินในทันที
เนื่องด้วยสถานการณ์ควบคุมอุทกภัยทวีความรุนแรง เมืองหนานหนิงจึงได้ยกระดับการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินเพื่อควบคุมอุทกภัย จากระดับ 3 ขึ้นสู่ระดับ 1 โดยมีผลบังคับใช้เมื่อเวลา 11.30 น. ของวันนี้
สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า มีรายงานเหตุแนวกั้นน้ำของอ่างเก็บน้ำหลิวหลานแตกในช่วงเช้าวันนี้ โดยอ่างเก็บน้ำดังกล่าวเป็นระบบชลประทานขนาดกลางในภูมิภาค ทั้งนี้ เพื่อรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว หน่วยงานจัดการภาวะฉุกเฉิน หน่วยกู้ภัยดับเพลิง และทรัพยากรน้ำในท้องถิ่นได้ระดมกำลังเข้าปฏิบัติการกู้ภัยและบรรเทาทุกข์แล้ว และอยู่ระหว่างการอพยพประชาชนที่ได้รับผลกระทบออกจากพื้นที่
คณะกรรมการจัดการภาวะฉุกเฉินประจำเมืองหนานหนิงได้ออกประกาศระบุว่า พื้นที่ส่วนใหญ่ของเมืองเผชิญกับพายุฝนฟ้าคะนองรุนแรงมาตั้งแต่วันเสาร์ (4 ก.ค.) โดยบางพื้นที่มีฝนตกหนักมากผิดปกติ