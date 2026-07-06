เตรียมปิดตำนาน "สร้าง 7 ชั่วโคตร" ส.ค.นี้ เตรียมเปิดวิ่งฟรีมอเตอร์เวย์ 'M82'

นายปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) กล่าวว่า ภายในเดือนสิงหาคมนี้ จะเปิดใช้มอเตอร์เวย์ M82 ตลอดสายตั้งแต่บางขุนเทียน-เอกชัย-บ้านแพ้ว ระยะทาง 25 กิโลเมตร ปัจจุบันงานก่อสร้างมีความคืบหน้าแล้ว 98% อีก 2% ที่เหลือจะเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนจะเปิดใช้งาน โดยจะเปิดให้วิ่งฟรีประมาณ 2 ปี จนกว่างานระบบ O&M จะติดตั้งแล้วเสร็จ
ปัจจุบันงานติดตั้งระบบ O&M ซึ่งใช้เงินลงทุน 1,037 ล้านบาท อยู่ระหว่างประเมินข้อเสนอของเอกชนตามสัญญา PPP คาดว่าจะลงนามสัญญาได้ปลายปี 2569 จากนั้นใช้เวลาติดตั้ง 2 ปี เริ่มปี 2570-2571 พร้อมเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ โดยเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางในปี 2572 ซึ่งแนวเส้นทางจะเชื่อมต่อกับโครงการทางด่วนสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกตะวันตกของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) อย่างไร้รอยต่อ
ด้านนายกฤษณะ เพ็ญสมบูรณ์ ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กล่าวว่า วางไทม์ไลน์การเปิดใช้มอเตอร์เวย์ M82 ระหว่างวันที่ 21 หรือ 28 สิงหาคมนี้ แต่ในช่วงแรกทางขึ้น-ลง อาจจะยังไม่สามารถเปิดให้บริการได้ครบทั้งหมด เนื่องจากยังมีงานก่อสร้างบางส่วนที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ หลังเปิดใช้จะทำให้ประชาชนที่เดินทางมุ่งหน้าสู่ภาคใต้มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการแก้ปัญหาการจราจรบนถนนพระรามที่ 2 ได้อีกด้วย
สำหรับระบบเก็บค่าผ่านทางจะเป็นแบบไร้ไม้กั้น หรือระบบ M-Flow 100% และเก็บตามระยะทาง โดยรถ 4 ล้อ อัตราค่าแรกเข้า 10 บาท คิดเพิ่ม 2 บาทต่อ กม. รถ 6 ล้อ อัตราค่าแรกเข้า 16 บาท คิดเพิ่ม 3.20 บาทต่อ กม. และรถมากกว่า 6 ล้อ ค่าแรกเข้า 23 บาท คิดเพิ่ม 4.60 บาทต่อ กม. ค่าผ่านทางปรับขึ้นทุก 5 ปี ในอัตราปีละ 2.5%
ขณะที่แนวเส้นทางโครงการ มีจุดเริ่มต้นเชื่อมต่อกับทางด่วนสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ ด้านตะวันตก บริเวณ กม.ที่ 9 ของถนนพระรามที่ 2 ใกล้กับทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน โดยโครงสร้างเป็นทางยกระดับขนาด 6 ช่องจราจร สร้างบนเกาะกลางถนนพระรามที่ 2 และสิ้นสุดที่บริเวณอำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร มีด่านเก็บเงินค่าผ่านทาง จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ ด่านพันท้ายนรสิงห์ ด่านมหาชัย 1 ด่านมหาชัย 2 ด่านสมุทรสาคร 1 ด่านสมุทรสาคร 2 และด่านบ้านแพ้ว
การก่อสร้างแบ่งเป็น 2 ระยะ โดยระยะที่ 1 ช่วงบางขุนเทียน-เอกชัย ใช้งบประมาณก่อสร้าง 10,500 ล้านบาท แบ่งเป็น 3 สัญญา และระยะที่ 2 ช่วงเอกชัย-บ้านแพ้ว ใช้เงินกองทุนค่าธรรมเนียมผ่านทางมอเตอร์เวย์มาดำเนินการก่อสร้าง วงเงิน 18,759 ล้านบาท แบ่งเป็น 10 สัญญา
ขณะที่ทางด่วนพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนกรุงเทพฯ ตะวันตก มีระยะทาง 18.7 กิโลเมตร วงเงิน 31,244 ล้านบาท กทพ.แบ่งการก่อสร้างงานโยธา 4 สัญญา และงานระบบจัดเก็บค่าผ่านทางและระบบควบคุมการจราจร 1 สัญญา
ปัจจุบันงานก่อสร้างคืบหน้าแล้วกว่า 94.83% โดย กทพ. ตั้งเป้าปลายปี 2569 จะเปิดทดลองวิ่งฟรี ก่อนจะเปิดเต็มรูปแบบเก็บค่าผ่านทางภายในกลางปี 2570 เนื่องจากรองานติดตั้งระบบเก็บค่าผ่านทางจะแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม 2570 ซึ่งระบบจะเป็น M-Flow เหมือนกับมอเตอร์เวย์ M82 ของกรมทางหลวง เพื่อให้การเดินทางเชื่อมโยงกันอย่างไร้รอยต่อ ช่วยลดความแออัดบริเวณทางด่วนขั้นที่ 1 และถนนพระรามที่ 2
แนวเส้นทางเริ่มต้นที่ต่างระดับบางขุนเทียน จะเชื่อมกับ M82 ของกรมทางหลวง สร้างบนถนนพระรามที่ 2 เป็นทางยกระดับขนาด 6 ช่องจราจร แนวจะซ้อนทับบนทางด่วนขั้นที่ 1 จนถึงถนนพระราม 3 ใกล้แยกต่างระดับบางโคล่ และบรรจบกับทางด่วนขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 ซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดโครงการ ส่วนสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาจะสร้างสะพานใหม่ขนาด 8 ช่องจราจร ขนานกับสะพานพระราม 9 ในปัจจุบัน