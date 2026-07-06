คุมตัวฝากขัง 2 ผู้ต้องหาส่งพัสดุซุกเฮโรอีนให้แอร์สาว

เมื่อเวลา 11.20 น. ตำรวจกองบัญชาการปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.) ได้คุมตัวนายอุทัย และนายนันทวัฒน์ 2 ผู้ต้องหาในคดีขนและซุกซ่อนเฮโรอีนในกล่องพัสดุ ส่งไปให้แอร์โฮสเตสสาวหิ้วไปออสเตรเลีย ออกจากห้องควบคุมผู้ต้องขัง ที่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด เพื่อนำตัวไปฝากขังยังศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก
โดยนายนันทวัฒน์ สวมหน้ากากอนามัยเดินออกมาเป็นคนแรก และตามด้วยนายอุทัย ที่สวมหน้ากากอนามัยและสวมฮู้ดคลุมศีรษะออกมา อย่างไรก็ตาม ทั้งสองคนปฏิเสธที่จะตอบคำถามสื่อมวลชน ก่อนจะขึ้นรถควบคุมผู้ต้องขังของ บช.ปส.ไปทันที
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้จัดระเบียบสื่อมวลชนให้อยู่เพียงฝั่งเดียว เพื่อเปิดพื้นที่ในการคุมตัวผู้ต้องหาขึ้นรถได้อย่างเป็นระเบียบ เนื่องจากมีผู้ต้องหาคดียาเสพติดรายอื่นๆ ถูกควบคุมตัวออกไปพร้อมกับผู้ต้องหาในคดีดังกล่าวด้วย