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หุ้นไทยปิดภาคเช้า -1.58 จุด มูลค่าซื้อขาย 39,844.14 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดการซื้อขายภาคเช้า ดัชนีหุ้นไทยปรับลดลง 1.58 จุด หรือ -0.10% ที่ระดับ 1,609.70 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 39,844.14 ล้านบาท