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ครึ่งเช้าทองปรับ 6 ครั้ง [-50] รูปพรรณขายออก 66,300 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สถานการณ์ราคาทองคำในประเทศครึ่งวันเช้า มีการปรับเปลี่ยน 6 ครั้ง ปรับลดสุทธิ 50 บาท ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 65,300 บาท ขายออกบาทละ 65,500 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 63,990.36 บาท ขายออกบาทละ 66,300 บาท