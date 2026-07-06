เตือนภัยขั้นสูง! ซูเปอร์ไต้ฝุ่น "บาหวี่" รุนแรงเทียบเท่าเฮอร์ริเคนระดับ 5 ถล่มเกาะกวม

สำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติสหรัฐฯ (NWS) ออกประกาศเตือนภัยขั้นสูงระบุว่า ซูเปอร์ไต้ฝุ่นบาหวี่ กำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกและคาดว่าจะพัดผ่านหมู่เกาะมาเรียนา โดยตรงในวันจันทร์นี้ เวลาประมาณ 10.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น (00:00 น. ตามเวลามาตรฐานสากล) โดยมีพายุมีความเร็วลมพัดต่อเนื่องสูงถึง 260 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และลมกระโชกสูงสุดอาจแตะ 315 กิโลเมตรต่อชั่วโมง นอกจากนี้ ยังคาดการณ์ว่าจะเกิดคลื่นยักษ์นอกชายฝั่งสูงถึง 35 ฟุต (10.7 เมตร) หรือเทียบเท่ากับตึก 10 ชั้น ซึ่งส่งผลให้เกิดน้ำทะเลหนุนสูงและน้ำท่วมฉับพลันบริเวณชายฝั่งอย่างรุนแรง
อิทธิพลของพายุเริ่มส่งผลกระทบตั้งแต่ช่วงบ่ายวันอาทิตย์ ฝนที่ตกหนักและลมกระโชกแรงส่งผลให้ถนนหนทางในกวมอยู่ในสภาพร้าง
ทิศทางของซูเปอร์ไต้ฝุ่นบาหวี่ในปัจจุบัน คาดว่าจะพัดผ่านใกล้กับเกาะโรตา (Rota) ซึ่งเป็นเกาะขนาดเล็กที่มีประชากรราว 1,500 คน ตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างเกาะกวม และเกาะไซปัน
ออบรี โฮค็อก นายกเทศมนตรีเกาะโรตา ได้ออกแถลงการณ์เรียกร้องให้ประชาชนร่วมมือกันปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยและร่วมสวดภาวนาให้ทุกคนรอดพ้นจากภัยพิบัติครั้งนี้
ทั้งนี้ ประชาชนในเกาะกวม และหมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา ดินแดนโพ้นทะเลของสหรัฐฯ ในมหาสมุทรแปซิฟิก ต่างเร่งอพยพเข้าสู่ศูนย์พักพิงชั่วคราวและตอกแผ่นไม้เสริมความแข็งแรงให้กับที่อยู่อาศัย เพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่ซูเปอร์ไต้ฝุ่นบาหวี่ ที่มีความรุนแรงเทียบเท่าเฮอร์ริเคนระดับ 5 จะพัดเข้าถล่ม ซึ่งคาดว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายขั้นวิบัติ