ศาลนัดอ่านคำพิพากษาคดี "ครูปรีชา-เจ๊บ้าบิ่น" แจ้งความเท็จ ปมหวย 30 ล้าน

วันนี้ (6 ก.ค.) เวลา 09.00 น. ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก นัดอ่านคำพิพากษาคดีหมายเลขดำ อ.3448/2567 ที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา 6 เป็นโจทก์ ยื่นฟ้อง นายปรีชา ใคร่ครวญ หรือ ครูปรีชา และ นางรัตนาภรณ์ สุภาทิพย์ หรือ เจ๊บ้าบิ่น เป็นจำเลย ในข้อหาร่วมกันแจ้งข้อความอันเป็นเท็จและเบิกความอันเป็นเท็จ กรณีข้อพิพาทสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่ 1 มูลค่า 30 ล้านบาท
คดีดังกล่าวสืบเนื่องจากกรณีพิพาทเกี่ยวกับสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่ 1 งวดวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 มูลค่า 30 ล้านบาท ซึ่งเคยเป็นคดีที่ได้รับความสนใจจากสังคมอย่างกว้างขวาง
ตามคำฟ้องของพนักงานอัยการ ระบุว่า จำเลยทั้งสองได้ร่วมกันแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อพนักงานสอบสวน และร่วมกันเบิกความอันเป็นเท็จ ส่งผลให้บุคคลที่ถูกกล่าวหาได้รับความเสียหาย รวมทั้งทำให้เจ้าพนักงานบันทึกข้อความอันเป็นเท็จไว้ในเอกสารราชการ
อย่างไรก็ตาม จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา และได้รับการปล่อยชั่วคราวระหว่างการพิจารณาคดี