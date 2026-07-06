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ราคาทองเปิดปรับเพิ่ม [+200] รูปพรรณขายออก 66,550 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองประจำวันที่ 6 กรกฎาคม 2569 ครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09.05 น. ราคาทองปรับขึ้น 200 บาท ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 65,550 บาท ขายออกบาทละ 65,750 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 64,232.92 บาท ขายออกบาทละ 66,550 บาท