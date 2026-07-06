กทม.เช้านี้คุณภาพอากาศ 'ดีมาก' PM 2.5 ไม่เกินมาตรฐาน-มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 6 กรกฎาคม 2569 เวลา 07.00 น. ค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 13.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 37.5 มค.ก./ลบ.ม.)
สำหรับ 12 อันดับ ของค่าฝุ่น PM 2.5 พื้นที่สูงสุดในกรุงเทพมหานคร มีดังนี้
1. เขตลาดกระบัง 20.6 มคก./ลบ.ม.
2. เขตประเวศ 19.7 มคก./ลบ.ม.
3. เขตบางขุนเทียน 18.8 มคก./ลบ.ม.
4. เขตสัมพันธวงศ์ 17.9 มคก./ลบ.ม.
5. เขตบางเขน 17.6 มคก./ลบ.ม.
6. เขตวังทองหลาง 17.3 มคก./ลบ.ม.
7. เขตราษฎร์บูรณะ 17.1 มคก./ลบ.ม.
8. เขตบางคอแหลม 16.7 มคก./ลบ.ม.
9. เขตปทุมวัน 16.7 มคก./ลบ.ม.
10. เขตหนองจอก 16.5 มคก./ลบ.ม.
11. เขตบางรัก 16.4 มคก./ลบ.ม.
12. เขตหลักสี่ 16.4 มคก./ลบ.ม.
กรุงเทพเหนือ 12.8 - 17.6 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดีมาก
กรุงเทพตะวันออก 9.9 - 20.6 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดีมาก
กรุงเทพกลาง 8.5 - 17.9 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดีมาก
กรุงเทพใต้ 8.7 - 16.7 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดีมาก
กรุงธนเหนือ 8.7 - 15.8 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดีมาก
กรุงธนใต้ 9.8 - 18.8 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดีมาก
ทั้งนี้ ฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ภาพรวม : คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดีมาก