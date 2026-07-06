เหนือ-อีสาน ยังมีฝนหนักบางแห่ง ภาคกลาง-ตะวันออกตกหนักบางพื้นที่ กทม.ฝนฟ้าคะนอง 40%

กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศประจำวันที่ 6 กรกฎาคม 2569 บริเวณภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ยังคงมีฝนตกหนักมากบางแห่ง ส่วนบริเวณภาคกลาง และภาคตะวันออก มีฝนตกหนักบางพื้นที่ สำหรับภาคใต้มีฝนน้อย เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมา ประเทศลาว และเวียดนามตอนบน เข้าสู่พายุดีเปรสชัน “ไมสัก” (MAYSAK) ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังปานกลาง ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วย
สำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลาง โดยมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ส่วนทะเลอันดามันตอนล่าง มีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีฝน/ฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง