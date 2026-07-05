กลุ่มจิตรอาสาฯ เตือนผู้สัญจรเส้น ทล.3052 ปากช่อง-วังน้ำเขียว ระวังช้างป่าเขาใหญ่

นางสุรัสวดี เรืองจาบ กำนันตำบลโป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ประธานกลุ่มจิตรอาสาดูแลสัตว์ป่าโป่งตาลอง อ.ปากช่อง เปิดเผยว่า พื้นที่ อ.โป่งตาลอง ในปัจจุบันอยู่ติดแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ตั้งแต่เวลา 19.00 น. ทุกวันจะมีสัตว์ป่า เช่น โขลงช้างป่า และกระทิง ออกนอกแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ มาหากินในพื้นที่ของเกษตรกร ไร่มันสำปะหลัง ข้าวโพด และไร่อ้อย เพิ่มจำนวนมากขึ้น เช่น ฝูงกระทิงกว่า 30 ตัว และพบว่า ปี 2569 นี้ มีช้างป่าออกมาเป็นโขลง 4-5 ตัว เข้ามาในชุมชน และเดินข้ามถนน ทางหลวงชนบท 3052 ปากช่อง-วังน้ำเขียว ในช่วงเวลากลางคืน ซึ่งมีความอันตรายกับผู้ใช้รถใช้ถนน ทางกลุ่มจึงจัดตั้งกลุ่มอาสาดูแลสัตว์ป่า ร่วมกับอุทยานฯเขาใหญ่ โดย นายชัยยา ห้วยหงษ์ทอง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ ขญ.3 (ตะเคียนงาม) อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน จิตรอาสาจากประชาชนชาวบ้าน เข้ามาร่วมกันออกดูแลความเรียบร้อยทุกคืน
ทั้งนี้ แต่ละคืนตั้งแต่เวลา 20.00 - 22.00 น. ช้างป่าจะออกมาและเดินข้ามถนน ไปยังอีกด้าน บางวันมีช้างป่า 2-4 ตัว และในช่วงเวลา 04.00 - 05.30 น. ช้างป่าจะเดินข้ามถนนกลับมา ซึ่งอันตรายกับผู้ใช้รถใช้ถนน ในจุด กม.40-41 หมู่ที่ 8 ต.โป่งตาลอง ซึ่งช้างป่าบางตัวขนาดใหญ่ และบางตัวก็ไม่ชอบเสียงสุนัขเห่า และยังไม่รวมกับกระทิงที่เดินข้ามถนน ซึ่งการออกดูแลสัตว์ป่าขนาดใหญ่ ล้วนเป็นอันตรายต่อเจ้าหน้าที่ เพราะยังขาดอุปกรณ์ เช่น สัญญาณไฟเตือน ไฟไซเรนว้าบๆ เพื่อความปลอดภัยทั้งสัตว์ป่าและประชาชนที่ใช้รถใช้ถนน และให้ประชาชนขับรถตามถนนสายดังกล่าวในช่วงกลางคืน โปรดระมัดระวัง อย่าขับรถเร็ว อันตรายหากเฉี่ยวชนสัตว์ป่า เนื่องจากมีผู้บาดเจ็บ พิการ และเสียชีวิตมาแล้ว
ทั้งนี้ แต่ละคืนตั้งแต่เวลา 20.00 - 22.00 น. ช้างป่าจะออกมาและเดินข้ามถนน ไปยังอีกด้าน บางวันมีช้างป่า 2-4 ตัว และในช่วงเวลา 04.00 - 05.30 น. ช้างป่าจะเดินข้ามถนนกลับมา ซึ่งอันตรายกับผู้ใช้รถใช้ถนน ในจุด กม.40-41 หมู่ที่ 8 ต.โป่งตาลอง ซึ่งช้างป่าบางตัวขนาดใหญ่ และบางตัวก็ไม่ชอบเสียงสุนัขเห่า และยังไม่รวมกับกระทิงที่เดินข้ามถนน ซึ่งการออกดูแลสัตว์ป่าขนาดใหญ่ ล้วนเป็นอันตรายต่อเจ้าหน้าที่ เพราะยังขาดอุปกรณ์ เช่น สัญญาณไฟเตือน ไฟไซเรนว้าบๆ เพื่อความปลอดภัยทั้งสัตว์ป่าและประชาชนที่ใช้รถใช้ถนน และให้ประชาชนขับรถตามถนนสายดังกล่าวในช่วงกลางคืน โปรดระมัดระวัง อย่าขับรถเร็ว อันตรายหากเฉี่ยวชนสัตว์ป่า เนื่องจากมีผู้บาดเจ็บ พิการ และเสียชีวิตมาแล้ว