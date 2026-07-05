เครือข่ายสหกรณ์ฯ แจ้งปรับขึ้นราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มฟองละ 20 สต. มีผลพรุ่งนี้

เครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ ประกอบด้วย สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่แปดริ้ว จำกัด, สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ชลบุรี จำกัด, สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่-ลำพูน จำกัด และสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ลุ่มแม่น้ำน้อย จำกัด ได้ส่งหนังสือแจ้งไปยังสมาชิกสหกรณ์ และเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ ขอแจ้งประกาศปรับขึ้นราคาไข่ไก่ คละหน้าฟาร์มอีก 20 สตางค์ต่อฟอง หรือ 6 บาทต่อแผง โดยปรับราคาจาก 3.60 บาทต่อฟอง เป็น 3.80บาทต่อฟอง โดยเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2569 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
สำหรับการปรับขึ้นราคาแนะนำไข่ไก่คละหน้าฟาร์มอีกฟองละ 20 สตางค์ มีสาเหตุหลักจากปริมาณไข่ไก่ที่ออกสู่ตลาดลดลง เนื่องจากเกษตรกรผู้เลี้ยงมีการปลดแม่ไก่ยืนกรงจำนวนมาก ประกอบกับช่วงต้นเดือนมีแรงซื้อเพิ่มขึ้นจากผู้ค้าปลีกจากโครงการ ไทยช่วยไทย ส่งผลให้ความต้องการไข่ไก่เพิ่มสูงขึ้น
สำหรับการปรับขึ้นราคาแนะนำไข่ไก่คละหน้าฟาร์มอีกฟองละ 20 สตางค์ มีสาเหตุหลักจากปริมาณไข่ไก่ที่ออกสู่ตลาดลดลง เนื่องจากเกษตรกรผู้เลี้ยงมีการปลดแม่ไก่ยืนกรงจำนวนมาก ประกอบกับช่วงต้นเดือนมีแรงซื้อเพิ่มขึ้นจากผู้ค้าปลีกจากโครงการ ไทยช่วยไทย ส่งผลให้ความต้องการไข่ไก่เพิ่มสูงขึ้น