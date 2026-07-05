"ม.จ.ฑิฆัมพร ยุคล" ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

วันนี้ (5 ก.ค. 69) เวลา 07.00 น. พลเอก บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์บำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรม พระศพฯ ณ พระที่นั่งพิมานรัตยา ในพระบรมมหาราชวัง
เวลา 11.00 น. หม่อมเจ้าฑิฆัมพร ยุคล ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพ ในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพฯ ณ พระที่นั่งพิมานรัตยา ในพระบรมมหาราชวัง
เวลา 17.00 น. พลเอก บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ เป็นผู้แทนพระองค์บำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เป็นการสวดพระอภิธรรมพระศพฯ โดยพระพิธีธรรม ณ พระที่นั่งพิมานรัตยา ในพระบรมมหาราชวัง
เวลา 19.00 น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ พระที่นั่งพิมานรัตยา ในพระบรมมหาราชวัง
เวลา 11.00 น. หม่อมเจ้าฑิฆัมพร ยุคล ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพ ในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพฯ ณ พระที่นั่งพิมานรัตยา ในพระบรมมหาราชวัง
เวลา 17.00 น. พลเอก บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ เป็นผู้แทนพระองค์บำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เป็นการสวดพระอภิธรรมพระศพฯ โดยพระพิธีธรรม ณ พระที่นั่งพิมานรัตยา ในพระบรมมหาราชวัง
เวลา 19.00 น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ พระที่นั่งพิมานรัตยา ในพระบรมมหาราชวัง