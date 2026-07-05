ไต้หวันเตรียมเปิดหลักสูตร "ต่อต้านคอมมิวนิสต์" อีกครั้ง หลังยุติมานาน 25 ปี

สำนักข่าวรอยเตอร์ส รายงานจากกรุงไทเป สาธารณรัฐจีน เมื่อวันที่ 5 ก.ค. ว่า กระทรวงกลาโหมไต้หวัน ระบุว่า กองทัพไต้หวันกลับมาเปิดหลักสูตร ต่อต้านคอมมิวนิสต์ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา หลังจากยุติเป็นเวลานาน 25 ปี โดยอ้างถึงภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นจากจีน
ทั้งนี้ ช่วงสงครามเย็น การรณรงค์ในไต้หวันเพื่อเตือนถึงอันตรายจากโจรคอมมิวนิสต์ในจีน แพร่หลายอย่างกว้างขวาง แต่การศึกษาต่อต้านคอมมิวนิสต์และเสริมสร้างความรักชาติอย่างเป็นทางการ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายทหาร ยุติเมื่อปี 2545 ซึ่งถูกเปลี่ยนชื่อเป็นการศึกษาเพื่อความรักชาติ
ทั้งนี้ ช่วงสงครามเย็น การรณรงค์ในไต้หวันเพื่อเตือนถึงอันตรายจากโจรคอมมิวนิสต์ในจีน แพร่หลายอย่างกว้างขวาง แต่การศึกษาต่อต้านคอมมิวนิสต์และเสริมสร้างความรักชาติอย่างเป็นทางการ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายทหาร ยุติเมื่อปี 2545 ซึ่งถูกเปลี่ยนชื่อเป็นการศึกษาเพื่อความรักชาติ