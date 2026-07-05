รมว.อุตฯ สั่งอุตฯ ชลบุรี ตรวจเหตุขยะทะลักท่วมหลังฝนตก หากเป็น รง.ทำผิดเจอคุก 2 ปี

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยถึงกรณีฝนตกหนัก ทำให้มวลน้ำและเศษขยะไหลทะลักลงมาปะทะรั้วหมู่บ้านจนพังถล่มที่ ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรีว่า ได้สั่งการ นายพรยศ กลั่นกรอง อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้ประสานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี เข้าตรวจสอบ หากพบหลักฐาน เช่น มีการใช้เครื่องจักร (รถตัก รถโฟล์คลิฟต์) มีการจ้างคนงานที่เข้าเกณฑ์ และมีการประกอบกิจการในลักษณะคัดแยก หรือฝังกลบ หรือรีไซเคิล จะถือว่าสถานที่ดังกล่าวเข้าข่ายเป็นโรงงานตามกฎหมาย
ทั้งนี้ หากเข้าองค์ประกอบความเป็นโรงงานครบถ้วน กรมโรงงานอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี จะบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535 ทันที โดยดำเนินคดีฐานตั้งและประกอบกิจการโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาต (ฝ่าฝืนมาตรา 12) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (ตามมาตรา 50 และ 52) และสามารถสั่งการให้ระงับการกระทำที่ฝ่าฝืนโดยหยุดการประกอบกิจการ พร้อมสั่งให้ปรับปรุงลานกองเก็บเศษโฟมให้ปลอดภัยได้ทันที
ทั้งนี้ หากเข้าองค์ประกอบความเป็นโรงงานครบถ้วน กรมโรงงานอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี จะบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535 ทันที โดยดำเนินคดีฐานตั้งและประกอบกิจการโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาต (ฝ่าฝืนมาตรา 12) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (ตามมาตรา 50 และ 52) และสามารถสั่งการให้ระงับการกระทำที่ฝ่าฝืนโดยหยุดการประกอบกิจการ พร้อมสั่งให้ปรับปรุงลานกองเก็บเศษโฟมให้ปลอดภัยได้ทันที