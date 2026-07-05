รวงข้าวคาดหุ้นไทยสัปดาห์นี้ แนวรับ 1,585 - 1,570 จุด จับตาดัชนีราคาผู้บริโภคไทย มิ.ย.69

บริษัท หลักทรัพย์กสิกรไทย (KS) เปิดเผยถึงดัชนีหุ้นไทยระหว่างวันที่ 6-10 กรกฎาคม 2569 คาดการณ์ว่า มีแนวรับที่ 1,585 และ 1,570 จุด ขณะที่แนวต้านอยู่ที่ 1,625 และ 1,645 จุด ตามลำดับ โดยปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนมิถุนายน ของไทย สถานการณ์ในตะวันออกกลางและทิศทางเงินทุนต่างชาติ
ส่วนตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่สำคัญ ได้แก่ ดัชนี ISM/PMI ภาคการบริการและยอดขายบ้านมือสองเดือนมิถุนายน บันทึกการประชุมเฟด รวมถึงจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ขณะที่ปัจจัยเศรษฐกิจต่างประเทศอื่น ๆ ได้แก่ ดัชนี PPI และยอดค้าปลีกเดือนพฤษภาคม ของยูโรโซน ดัชนี CPI และPPI เดือนมิถุนายน ของจีน ตลอดจนดัชนี PPI เดือนมิถุนายน ของญี่ปุ่น
ส่วนตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่สำคัญ ได้แก่ ดัชนี ISM/PMI ภาคการบริการและยอดขายบ้านมือสองเดือนมิถุนายน บันทึกการประชุมเฟด รวมถึงจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ขณะที่ปัจจัยเศรษฐกิจต่างประเทศอื่น ๆ ได้แก่ ดัชนี PPI และยอดค้าปลีกเดือนพฤษภาคม ของยูโรโซน ดัชนี CPI และPPI เดือนมิถุนายน ของจีน ตลอดจนดัชนี PPI เดือนมิถุนายน ของญี่ปุ่น