กสิกรฯ เผยเงินบาทพลิกกลับมาแข็งค่าอีกครั้ง แตะระดับ 33.13 บาทต่อดอลลาร์

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย รายงานว่า เงินบาทสัปดาห์ที่ผ่านมา แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยช่วงต้นสัปดาห์ โดยมีแรงหนุนจากการฟื้นตัวของราคาทองคำในตลาดโลก และทิศทางฟันด์โฟลว์ของนักลงทุนต่างชาติ ซึ่งซื้อสุทธิทั้งหุ้นและพันธบัตรไทย
อย่างไรก็ดี เงินบาทลดช่วงบวกและกลับไปอ่อนค่าลงเล็กน้อยในช่วงกลางสัปดาห์ สอดคล้องกับสกุลเงินอื่น ๆ ในเอเชีย และเงินเยน ที่ทำสถิติอ่อนค่าสุดในรอบ 40 ปี สวนทางเงินดอลลาร์ฯ ที่ได้รับแรงหนุนจากการคาดการณ์ถึงโอกาสการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด และความไม่แน่นอนของการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน
ทั้งนี้ เงินบาทพลิกกลับมาแข็งค่าอีกครั้ง โดยแตะระดับแข็งค่าสุดในรอบ 1 สัปดาห์ ที่ 33.13 บาทต่อดอลลาร์ฯ ในช่วงท้ายสัปดาห์ ตามการปรับตัวขึ้นของราคาทองคำในตลาดโลก
อย่างไรก็ดี เงินบาทลดช่วงบวกและกลับไปอ่อนค่าลงเล็กน้อยในช่วงกลางสัปดาห์ สอดคล้องกับสกุลเงินอื่น ๆ ในเอเชีย และเงินเยน ที่ทำสถิติอ่อนค่าสุดในรอบ 40 ปี สวนทางเงินดอลลาร์ฯ ที่ได้รับแรงหนุนจากการคาดการณ์ถึงโอกาสการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด และความไม่แน่นอนของการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน
ทั้งนี้ เงินบาทพลิกกลับมาแข็งค่าอีกครั้ง โดยแตะระดับแข็งค่าสุดในรอบ 1 สัปดาห์ ที่ 33.13 บาทต่อดอลลาร์ฯ ในช่วงท้ายสัปดาห์ ตามการปรับตัวขึ้นของราคาทองคำในตลาดโลก