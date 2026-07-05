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กสิกรฯ เผยเงินบาทพลิกกลับมาแข็งค่าอีกครั้ง แตะระดับ 33.13 บาทต่อดอลลาร์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย รายงานว่า เงินบาทสัปดาห์ที่ผ่านมา แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยช่วงต้นสัปดาห์ โดยมีแรงหนุนจากการฟื้นตัวของราคาทองคำในตลาดโลก และทิศทางฟันด์โฟลว์ของนักลงทุนต่างชาติ ซึ่งซื้อสุทธิทั้งหุ้นและพันธบัตรไทย

อย่างไรก็ดี เงินบาทลดช่วงบวกและกลับไปอ่อนค่าลงเล็กน้อยในช่วงกลางสัปดาห์ สอดคล้องกับสกุลเงินอื่น ๆ ในเอเชีย และเงินเยน ที่ทำสถิติอ่อนค่าสุดในรอบ 40 ปี สวนทางเงินดอลลาร์ฯ ที่ได้รับแรงหนุนจากการคาดการณ์ถึงโอกาสการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด และความไม่แน่นอนของการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน

ทั้งนี้ เงินบาทพลิกกลับมาแข็งค่าอีกครั้ง โดยแตะระดับแข็งค่าสุดในรอบ 1 สัปดาห์ ที่ 33.13 บาทต่อดอลลาร์ฯ ในช่วงท้ายสัปดาห์ ตามการปรับตัวขึ้นของราคาทองคำในตลาดโลก