กนอ.สั่งด่วน "อมตะซิตี้ ระยอง - อมตะ ยู" เร่งแก้ไข หลังพบน้ำเสียลงคลองจากพื้นที่นิคมฯ

ความคืบหน้ากรณีข้อร้องเรียนปัญหาน้ำเสียในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง หลังพบน้ำเสียไหลลงสู่ลำคลองสาธารณะ และพื้นที่กรรมสิทธิ์ของประชาชน ส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำในพื้นที่หมู่ 4 ตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับโรงงานบริษัท จงเซ่อ รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด นั้น
นายสุเมธ ตั้งประเสริฐ ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า กนอ. ไม่ได้นิ่งนอนใจต่อความเดือดร้อนของภาคประชาชน โดยมอบหมายให้สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งศูนย์ดำรงธรรมอำเภอนิคมพัฒนา สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง เทศบาลตำบลพนานิคม อบต.มาบยางพร ผู้นำชุมชน และผู้แทนผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดระหว่างวันที่ 29–30 มิถุนายน ที่ผ่านมา
จากการตรวจสอบเชิงลึกพบข้อเท็จจริงและต้นตอของปัญหาใน 2 จุดสำคัญ คือ 1.พื้นที่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางแห่งที่ 3 (อยู่ระหว่างก่อสร้าง) พบว่า การระบายน้ำจากกิจกรรมก่อสร้างผ่านทางท่อ ส่งผลให้เกิดดินและโคลนไหลปนเปื้อนลงสู่บ่อน้ำของบุคคลอื่นและลำคลองสาธารณะใกล้เคียง และ 2.พื้นที่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางแห่งที่ 4 โดยคณะผู้ตรวจสอบสรุปเบื้องต้น ว่า ปัญหาน้ำเสียไม่ได้เกิดจากตัวบ่อพักน้ำล้น เนื่องจากมีการปรับปรุงแก้ไขจากเหตุการณ์เดือนมีนาคมเรียบร้อยแล้ว แต่จากการตรวจสอบระบบสปริงเกอร์ที่ใช้รดน้ำต้นไม้บริเวณพื้นที่สีเขียวด้านหน้าระบบบำบัดฯ แห่งที่ 4 พบว่า น้ำที่นำมาใช้รดน้ำต้นไม้มีลักษณะสีขุ่น มีกลิ่นเหม็นรุนแรง และมีฟอง ขังอยู่เป็นปริมาณมาก ก่อนจะไหลทะลักลงสู่รางระบายน้ำฝฝนส่วนกลางของนิคมฯ และไหลต่อเนื่องลงสู่ลำคลองสาธารณะภายนอกโครงการ
อย่างไรก็ตาม การกระทำดังกล่าวถือเป็นการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องและขัดต่อรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง (ส่วนขยาย) ระยะที่ 6 ซึ่งกำหนดไว้ว่า ระบบบำบัดน้ำเสียแห่งที่ 4 ซึ่งเป็นระบบชีวภาพแบบ Sequencing Batch Reactor (SBR) ขนาด 20,000 ลบ.ม./วัน ร่วมกับหน่วยผลิตน้ำประปาคุณภาพสูง (Water Reclamation Plant) จะต้องไม่มีการระบายน้ำทิ้งภายหลังการบำบัดออกนอกพื้นที่โครงการเด็ดขาด (Zero Discharge) โดยน้ำทิ้งทั้งหมดจะต้องถูกนำกลับมาเข้ากระบวนการ Reclamation เพื่อเวียนใช้ใหม่ หรือหากนำไปรดน้ำต้นไม้ในพื้นที่สีเขียว น้ำนั้นจะต้องผ่านระบบควบคุมคุณภาพผสมน้ำ (Mixed Water Tank) เพื่อควบคุมค่าสารของแข็งละลายน้ำ (TDS) ไม่ให้เกิน 1,300 มิลลิกรัม/ลิตร และต้องเป็นไปตามมาตรฐานกฎหมาย และ เพื่อเป็นการป้องกันสิ่งแวดล้อมและบรรเทาความเดือดร้อนของชุมชนโดยเร็วที่สุด ใกนอ. ได้ออกหนังสือแจ้งคำสั่งด่วนที่สุด ที่ อก 5105.4.2/ ถึง กรรมการผู้จัดการบริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อมตะ ยู จำกัด ในฐานะผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรม ให้เร่งดำเนินการปรับปรุงแก้ไขอย่างเร่งด่วน
นายสุเมธ ตั้งประเสริฐ ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า กนอ. ไม่ได้นิ่งนอนใจต่อความเดือดร้อนของภาคประชาชน โดยมอบหมายให้สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งศูนย์ดำรงธรรมอำเภอนิคมพัฒนา สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง เทศบาลตำบลพนานิคม อบต.มาบยางพร ผู้นำชุมชน และผู้แทนผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดระหว่างวันที่ 29–30 มิถุนายน ที่ผ่านมา
จากการตรวจสอบเชิงลึกพบข้อเท็จจริงและต้นตอของปัญหาใน 2 จุดสำคัญ คือ 1.พื้นที่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางแห่งที่ 3 (อยู่ระหว่างก่อสร้าง) พบว่า การระบายน้ำจากกิจกรรมก่อสร้างผ่านทางท่อ ส่งผลให้เกิดดินและโคลนไหลปนเปื้อนลงสู่บ่อน้ำของบุคคลอื่นและลำคลองสาธารณะใกล้เคียง และ 2.พื้นที่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางแห่งที่ 4 โดยคณะผู้ตรวจสอบสรุปเบื้องต้น ว่า ปัญหาน้ำเสียไม่ได้เกิดจากตัวบ่อพักน้ำล้น เนื่องจากมีการปรับปรุงแก้ไขจากเหตุการณ์เดือนมีนาคมเรียบร้อยแล้ว แต่จากการตรวจสอบระบบสปริงเกอร์ที่ใช้รดน้ำต้นไม้บริเวณพื้นที่สีเขียวด้านหน้าระบบบำบัดฯ แห่งที่ 4 พบว่า น้ำที่นำมาใช้รดน้ำต้นไม้มีลักษณะสีขุ่น มีกลิ่นเหม็นรุนแรง และมีฟอง ขังอยู่เป็นปริมาณมาก ก่อนจะไหลทะลักลงสู่รางระบายน้ำฝฝนส่วนกลางของนิคมฯ และไหลต่อเนื่องลงสู่ลำคลองสาธารณะภายนอกโครงการ
อย่างไรก็ตาม การกระทำดังกล่าวถือเป็นการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องและขัดต่อรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง (ส่วนขยาย) ระยะที่ 6 ซึ่งกำหนดไว้ว่า ระบบบำบัดน้ำเสียแห่งที่ 4 ซึ่งเป็นระบบชีวภาพแบบ Sequencing Batch Reactor (SBR) ขนาด 20,000 ลบ.ม./วัน ร่วมกับหน่วยผลิตน้ำประปาคุณภาพสูง (Water Reclamation Plant) จะต้องไม่มีการระบายน้ำทิ้งภายหลังการบำบัดออกนอกพื้นที่โครงการเด็ดขาด (Zero Discharge) โดยน้ำทิ้งทั้งหมดจะต้องถูกนำกลับมาเข้ากระบวนการ Reclamation เพื่อเวียนใช้ใหม่ หรือหากนำไปรดน้ำต้นไม้ในพื้นที่สีเขียว น้ำนั้นจะต้องผ่านระบบควบคุมคุณภาพผสมน้ำ (Mixed Water Tank) เพื่อควบคุมค่าสารของแข็งละลายน้ำ (TDS) ไม่ให้เกิน 1,300 มิลลิกรัม/ลิตร และต้องเป็นไปตามมาตรฐานกฎหมาย และ เพื่อเป็นการป้องกันสิ่งแวดล้อมและบรรเทาความเดือดร้อนของชุมชนโดยเร็วที่สุด ใกนอ. ได้ออกหนังสือแจ้งคำสั่งด่วนที่สุด ที่ อก 5105.4.2/ ถึง กรรมการผู้จัดการบริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อมตะ ยู จำกัด ในฐานะผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรม ให้เร่งดำเนินการปรับปรุงแก้ไขอย่างเร่งด่วน