พม.เข้าเยี่ยมฯ พระสงฆ์บาดเจ็บจากอุบัติเหตุกระบะพุ่งชน ยันเยียวยาทุกมิติเต็มกำลัง

นายนิกร โสมกลาง รัฐมนตรีว่ากระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบหมายให้ นางสาวชนก จันทาทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมและมอบสิ่งของ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพระสงฆ์จำนวน 7 รูป ที่บาดเจ็บจากอุบัติเหตุเด็กออทิสติก 11 ขวบ ขับรถชนขณะเดินธุดงค์ ที่บริเวณถนนมุกดาหาร – ดอนตาล บ้านนาเวียงแก ตำบลนาสีนวน เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม ที่ผ่านมา
นางสาวชนก จันทาทอง เปิดเผยว่า ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้ลงพื้นที่เพื่ออำนวยการช่วยเหลือร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) มุกดาหาร โดยในเบื้องต้นมีพระภิกษุสงฆ์ได้รับบาดเจ็บและยังคงรับการรักษาตัวอยู่จำนวน 7 รูป แบ่งเป็นบำบัดรักษาในห้องผู้ป่วยวิกฤต (ICU) จำนวน 2 รูป และห้องพักฟื้นปกติจำนวน 5 รูป ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของคณะแพทย์อย่างใกล้ชิด
ทั้งนี้ พระภิกษุสงฆ์ที่มรณภาพจากเหตุการณ์ดังกล่าว ทางกระทรวง พม. ได้ดำเนินการประสานงานส่งร่างกลับภูมิลำเนา ตลอดจนมอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือเยียวยาแก่ครอบครัวผู้สูญเสียเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยยืนยันว่า กระทรวงฯ จะเข้ามาดูแลสิทธิประโยชน์และการฟื้นฟูเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบในทุกมิติอย่างเต็มกำลัง
นางสาวชนก จันทาทอง เปิดเผยว่า ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้ลงพื้นที่เพื่ออำนวยการช่วยเหลือร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) มุกดาหาร โดยในเบื้องต้นมีพระภิกษุสงฆ์ได้รับบาดเจ็บและยังคงรับการรักษาตัวอยู่จำนวน 7 รูป แบ่งเป็นบำบัดรักษาในห้องผู้ป่วยวิกฤต (ICU) จำนวน 2 รูป และห้องพักฟื้นปกติจำนวน 5 รูป ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของคณะแพทย์อย่างใกล้ชิด
ทั้งนี้ พระภิกษุสงฆ์ที่มรณภาพจากเหตุการณ์ดังกล่าว ทางกระทรวง พม. ได้ดำเนินการประสานงานส่งร่างกลับภูมิลำเนา ตลอดจนมอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือเยียวยาแก่ครอบครัวผู้สูญเสียเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยยืนยันว่า กระทรวงฯ จะเข้ามาดูแลสิทธิประโยชน์และการฟื้นฟูเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบในทุกมิติอย่างเต็มกำลัง