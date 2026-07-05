รบ.ย้ำสิทธิประกันสังคม ม.33-ม.39 จัดเต็ม 3 ต่อ เบิกค่าคลอด-ฝากครรภ์-เงินอุดหนุนบุตร

น.ส.พลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือและบรรเทาภาระทางการเงิน รวมถึงเพิ่มความมั่นคงในการเลี้ยงบุตรของผู้ประกันตน ผ่านสิทธิประโยชน์กรณีฝากครรภ์ตามเกณฑ์คุณภาพ กรณีคลอดบุตร และสงเคราะห์บุตร เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของครอบครัวผู้ประกันตน โดยผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และมาตรา 39 ที่มีบุตร สามารถใช้สิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคมได้ 3 กรณี คือ กรณีที่ 1 คือ ค่าตรวจและฝากครรภ์ ผู้ประกันตนหญิง รวมถึงผู้ประกันตนชาย สามารถเบิกค่าตรวจและฝากครรภ์ โดยสำนักงานประกันสังคม (สปส.) จ่ายในอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 1,500 บาท โดยแบ่งตามหลักเกณฑ์และอัตรา ได้แก่ 1. อายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ จ่ายอัตราเท่าที่จ่ายจริง 500 บาท
2. อายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 20 สัปดาห์ จ่ายอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 300 บาท 3. อายุครรภ์มากกว่า 20 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 28 สัปดาห์ จ่ายอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 300 บาท 4. อายุครรภ์มากกว่า 28 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 32 สัปดาห์ จ่ายอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 200 บาท 5. อายุครรภ์มากกว่า 32 สัปดาห์ ถึง 40 สัปดาห์ขึ้นไป จ่ายอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 200 บาท ทั้งนี้ ผู้ประกันตนต้องแนบใบรับรองแพทย์ หรือสำเนาสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก พร้อมใบเสร็จรับเงินจากสถานพยาบาล รวมทั้งสำเนาทะเบียนสมรส หรือหนังสือรับรองของผู้ประกันตนกรณีไม่มีทะเบียนสมรส เพื่อประกอบการยื่นขอรับสิทธิ
ส่วนกรณีที่ 2 คือ กรณีคลอดบุตร ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และมาตรา 39 ที่ส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนเดือนที่ใช้สิทธิ มีสิทธิได้รับเงินกรณีคลอดบุตร จำนวน 15,000 บาท บาทต่อการคลอด 1 ครั้ง และสามารถเบิกได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
กรณีที่ 3 คือ กรณีสงเคราะห์บุตร ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และมาตรา 39 ที่มีการนำส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน ภายในระยะเวลา 36 เดือน ก่อนเดือนที่มีสิทธิ โดยจะจ่ายให้บุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย ตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์ เดือนละ 1,000 บาทต่อบุตร 1 คน คราวละไม่เกิน 3 คน
2. อายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 20 สัปดาห์ จ่ายอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 300 บาท 3. อายุครรภ์มากกว่า 20 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 28 สัปดาห์ จ่ายอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 300 บาท 4. อายุครรภ์มากกว่า 28 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 32 สัปดาห์ จ่ายอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 200 บาท 5. อายุครรภ์มากกว่า 32 สัปดาห์ ถึง 40 สัปดาห์ขึ้นไป จ่ายอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 200 บาท ทั้งนี้ ผู้ประกันตนต้องแนบใบรับรองแพทย์ หรือสำเนาสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก พร้อมใบเสร็จรับเงินจากสถานพยาบาล รวมทั้งสำเนาทะเบียนสมรส หรือหนังสือรับรองของผู้ประกันตนกรณีไม่มีทะเบียนสมรส เพื่อประกอบการยื่นขอรับสิทธิ
ส่วนกรณีที่ 2 คือ กรณีคลอดบุตร ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และมาตรา 39 ที่ส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนเดือนที่ใช้สิทธิ มีสิทธิได้รับเงินกรณีคลอดบุตร จำนวน 15,000 บาท บาทต่อการคลอด 1 ครั้ง และสามารถเบิกได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
กรณีที่ 3 คือ กรณีสงเคราะห์บุตร ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และมาตรา 39 ที่มีการนำส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน ภายในระยะเวลา 36 เดือน ก่อนเดือนที่มีสิทธิ โดยจะจ่ายให้บุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย ตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์ เดือนละ 1,000 บาทต่อบุตร 1 คน คราวละไม่เกิน 3 คน