"วงโยธวาทิต" ราชสีมาวิทยาลัย คว้าแชมป์ "DRUMLINE BATTLE - WMC Marching"

จากกรณีวงโยธวาทิต โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย โรงเรียนชายล้วนจาก จ.นครราชสีมา ที่เป็นแชมป์ประเทศไทย ในการประกวดโยธวาทิตครองถ้วยพระราชทาน รัชกาลที่ 10 ประจำปี 2569 ได้เดินทางไปทำหน้าที่ในฐานะตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมแข่งขันดนตรีนานาชาติ 2 รายการใหญ่ ได้แก่ European Music Contest 2026 ที่เยอรมนี และ World Music Contest 2026 ที่เนเธอร์แลนด์ นั้น
ร.ต.อ.ทศกันฐ์ เสริมสำราญ ว่าที่นายกสมาคมนักเรียนเก่าราชสีมาวิทยาลัยคนต่อไป และ นายนิสิทธิ์ ส่งสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย เปิดเผยว่า วงโยธวาทิต โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ลงสนามประกวด 2 ประเภท ในรายการ EUROPEAN MUSIC CONTEST 2026 ณ เมืองรัชสเตดท์ (Rastatt) ประเทศเยอรมนี ผลการประกวดชนะเลิศทั้ง 2 ประเภท ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ แชมป์ประเภท DRUMLINE BATTLE หรือ ประชันกลอง และรางวัลชนะเลิศ แชมป์ประเภท WMC Marching หรือ เดินแถวมาร์ชชิ่ง
ร.ต.อ.ทศกันฐ์ เสริมสำราญ ว่าที่นายกสมาคมนักเรียนเก่าราชสีมาวิทยาลัยคนต่อไป และ นายนิสิทธิ์ ส่งสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย เปิดเผยว่า วงโยธวาทิต โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ลงสนามประกวด 2 ประเภท ในรายการ EUROPEAN MUSIC CONTEST 2026 ณ เมืองรัชสเตดท์ (Rastatt) ประเทศเยอรมนี ผลการประกวดชนะเลิศทั้ง 2 ประเภท ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ แชมป์ประเภท DRUMLINE BATTLE หรือ ประชันกลอง และรางวัลชนะเลิศ แชมป์ประเภท WMC Marching หรือ เดินแถวมาร์ชชิ่ง