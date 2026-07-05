ดุสิตโพลเผยภาพรวมการเมืองไทย มิ.ย.69 โดดเด่นฝั่ง รบ."อนุทิน" - ฝ่ายค้าน "รักชนก"

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ เรื่องดัชนีการเมืองไทย ประจำเดือนมิถุนายน 2569 จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 2,054 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้คะแนนภาพรวมดัชนีการเมืองไทยประจำเดือนมิถุนายน เฉลี่ย 3.69 คะแนน เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤษภาคม 2569 ที่ได้ 3.66 คะแนน ซึ่งตัวชี้วัดที่ได้คะแนนสูงสุดคือ ผลงานของฝ่ายค้าน เฉลี่ย 4.17 คะแนน ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำสุดคือการแก้ปัญหายาเสพติดและผู้มีอิทธิพล เฉลี่ย 3.03 คะแนน
สำหรับนักการเมืองฝ่ายรัฐบาลที่มีบทบาทโดดเด่น คือ นายอนุทิน ชาญวีรกูล ร้อยละ 35 รองลงมาคือ นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ร้อยละ 27.84 ตามด้วย นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ร้อยละ 16.11, นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ร้อยละ 13.02, นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ ร้อยละ 8.03 ส่วนฝ่ายค้าน คือ น.ส.รักชนก ศรีนอก ร้อยละ 30.12 รองลงมาคือ นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ร้อยละ 24.11, นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ร้อยละ 23.6, น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล ร้อยละ 11.62, นายพริษฐ์ วัชรสินธุ ร้อยละ 10.55
ส่วนผลงานฝ่ายรัฐบาลที่ชื่นชอบประจำเดือน คือ ไทยช่วยไทยพลัส ร้อยละ 62.37 ตามมาด้วยนโยบายเพิ่มวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 23.91, การแก้ปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา 13.72 ด้านผลงานฝ่ายค้านที่ประชาชนชื่นชอบประจำเดือน คือ การตรวจสอบโครงการ TH-AI Passport ร้อยละ 44.14 รองลงมา คือ การอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณฯ ปี 2570 ร้อยละ 35.58, การติดตามตรวจสอบการทุจริต คอร์รัปชัน ร้อยละ 20.28
สำหรับนักการเมืองฝ่ายรัฐบาลที่มีบทบาทโดดเด่น คือ นายอนุทิน ชาญวีรกูล ร้อยละ 35 รองลงมาคือ นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ร้อยละ 27.84 ตามด้วย นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ร้อยละ 16.11, นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ร้อยละ 13.02, นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ ร้อยละ 8.03 ส่วนฝ่ายค้าน คือ น.ส.รักชนก ศรีนอก ร้อยละ 30.12 รองลงมาคือ นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ร้อยละ 24.11, นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ร้อยละ 23.6, น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล ร้อยละ 11.62, นายพริษฐ์ วัชรสินธุ ร้อยละ 10.55
ส่วนผลงานฝ่ายรัฐบาลที่ชื่นชอบประจำเดือน คือ ไทยช่วยไทยพลัส ร้อยละ 62.37 ตามมาด้วยนโยบายเพิ่มวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 23.91, การแก้ปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา 13.72 ด้านผลงานฝ่ายค้านที่ประชาชนชื่นชอบประจำเดือน คือ การตรวจสอบโครงการ TH-AI Passport ร้อยละ 44.14 รองลงมา คือ การอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณฯ ปี 2570 ร้อยละ 35.58, การติดตามตรวจสอบการทุจริต คอร์รัปชัน ร้อยละ 20.28