กระสุน ค.จากการสู้รบในเมียนมาร์หลุดตกฝั่งไทย จ.ตาก โชคดีส่วนหัวไม่ระเบิด ไร้เจ็บ-ตาย

จากสถานการณ์การสู้รบในฝั่งเมียนมาร์ พื้นที่บ้านมินละป่าน อำเภอเมียวดี จังหวัดเมียวดี ยังคงระอุ ทหารเมียนมาร์ยิงอาวุธหนักถล่มที่ตั้งของกองกำลังฝ่ายต่อต้านติดริมแม่น้ำเมยอย่างหนัก ขณะที่ฝ่ายต่อต้านได้มีการส่งโดรนบินทิ้งระเบิดลงตรงฐานทหารเมียนมาร์ เพื่อตอบโต้ ทำให้เกิดเสียงดังสนั่นหวั่นไหวไปทั่วชายแดน และทำให้มีลูกกระสุน ค. หลุดข้ามแดน ตกลงมายังฝั่งไทย 1 ลูก นั้น
วันนี้ (5 ก.ค.) เจ้าหน้าที่หน่วยงานด้านความมั่นคงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่า หางของลูกระเบิดตกลงที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน และราษฎรในพื้นที่ ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยตกบริเวณบ้านของ นายบุญเชิด เฒ่าเทพ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9 เลขที่ 225 กับบริเวณบ้านเลขที่ 215 หมู่ 1 ของ นายสมพิศ ขำดำ ซึ่งส่วนหัวที่ตกยังไม่ระเบิด ทำให้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่เอาลูกระเบิดดังกล่าว นำไปทำลายต่อ
วันนี้ (5 ก.ค.) เจ้าหน้าที่หน่วยงานด้านความมั่นคงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่า หางของลูกระเบิดตกลงที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน และราษฎรในพื้นที่ ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยตกบริเวณบ้านของ นายบุญเชิด เฒ่าเทพ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9 เลขที่ 225 กับบริเวณบ้านเลขที่ 215 หมู่ 1 ของ นายสมพิศ ขำดำ ซึ่งส่วนหัวที่ตกยังไม่ระเบิด ทำให้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่เอาลูกระเบิดดังกล่าว นำไปทำลายต่อ