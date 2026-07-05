คพ.ลงพื้นที่ตรวจลานคัดแยกขยะที่ชลบุรี หลังพังถล่มไหลทะลักท่วมหมู่บ้าน

จากกรณีฝนตกหนักในพื้นที่ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เมื่อวานนี้ (4 ก.ค.) ส่งผลให้มวลน้ำพัดพาเศษโฟมจำนวนมากจากลานคัดแยกขยะไหลเข้าปะทะกำแพงด้านหลังหมู่บ้านบุญรักษาวิว 2 จนกำแพงพังถล่ม ทำให้เศษโฟมและน้ำทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนนั้น
วันนี้ (5 ก.ค.) กรมควบคุมมลพิษ โดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 13 (ชลบุรี) ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และสนับสนุนหน่วยงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิด พร้อมให้คำแนะนำด้านกฎหมายและวิชาการแก่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี เพื่อตรวจสอบว่าลานคัดแยกขยะมีการรับและจัดการวัสดุรีไซเคิลเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่ รวมถึงติดตามการกำจัดเศษวัสดุที่ได้รับผลกระทบให้ถูกต้องตามหลักวิชาการและกฎหมาย พร้อมสอบถามพี่น้องประชาชนถึงผลกระทบ เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนทุกครัวเรือน
ทั้งนี้ จากเหตุการณ์ดังกล่าว นายนริศ นิรามัยวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหาย พร้อมสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบ รวมทั้งตรวจสอบและดำเนินการอย่างเด็ดขาดกับลานคัดแยกขยะที่เป็นต้นเหตุ หากพบการกระทำผิดหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม
ขณะเดียวกัน องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน ร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอศรีราชา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เร่งเก็บกวาดเศษโฟมและฟื้นฟูพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและคืนสภาพพื้นที่ให้ประชาชนโดยเร็วที่สุด
วันนี้ (5 ก.ค.) กรมควบคุมมลพิษ โดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 13 (ชลบุรี) ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และสนับสนุนหน่วยงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิด พร้อมให้คำแนะนำด้านกฎหมายและวิชาการแก่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี เพื่อตรวจสอบว่าลานคัดแยกขยะมีการรับและจัดการวัสดุรีไซเคิลเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่ รวมถึงติดตามการกำจัดเศษวัสดุที่ได้รับผลกระทบให้ถูกต้องตามหลักวิชาการและกฎหมาย พร้อมสอบถามพี่น้องประชาชนถึงผลกระทบ เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนทุกครัวเรือน
ทั้งนี้ จากเหตุการณ์ดังกล่าว นายนริศ นิรามัยวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหาย พร้อมสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบ รวมทั้งตรวจสอบและดำเนินการอย่างเด็ดขาดกับลานคัดแยกขยะที่เป็นต้นเหตุ หากพบการกระทำผิดหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม
ขณะเดียวกัน องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน ร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอศรีราชา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เร่งเก็บกวาดเศษโฟมและฟื้นฟูพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและคืนสภาพพื้นที่ให้ประชาชนโดยเร็วที่สุด