กองทัพจีน-รัสเซียเตรียมฝึกซ้อมร่วมทางทะเล-ทางอากาศภายในเดือนนี้

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน เมื่อวันที่ 5 ก.ค. ว่า กระทรวงกลาโหมจีนออกแถลงการณ์ว่า กองทัพเรือจีนและรัสเซียจะจัดการฝึกซ้อมทางทหารร่วมทางทะเลและทางอากาศ ภายใต้รหัส “Joint Sea 2026” บริเวณน่านน้ำและน่านฟ้า ใกล้กับเมืองชิงเต่า ในมณฑลซานตง ทางตะวันออกของจีน ในเดือนกรกฎาคมนี้
ทั้งนี้ หลังเสร็จสิ้นการฝึกซ้อม กำลังรบบางส่วนของทั้งสองประเทศจะออกปฏิบัติการลาดตระเวนทางทะเลร่วมในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องของมหาสมุทรแปซิฟิก เพื่อยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเล
ทั้งนี้ หลังเสร็จสิ้นการฝึกซ้อม กำลังรบบางส่วนของทั้งสองประเทศจะออกปฏิบัติการลาดตระเวนทางทะเลร่วมในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องของมหาสมุทรแปซิฟิก เพื่อยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเล