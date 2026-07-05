จีนปรับนโยบายภาษียานยนต์พลังงานใหม่บางประเภท เริ่ม 1 ม.ค.70

สำนักข่าวซินหัวรายงานจากกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน เมื่อวันที่ 5 ก.ค. ว่า กระทรวงการคลังจีนประกาศว่า จีนจะยกเลิกนโยบายจัดเก็บภาษียานยนต์และเรือ ในอัตราครึ่งหนึ่งสำหรับยานยนต์ประหยัดพลังงาน รวมทั้งยกเลิกการยกเว้นภาษีสำหรับยานยนต์พลังงานใหม่ ( เอ็นอีวี ) บางประเภท ได้แก่ ยานยนต์พาณิชย์ไฟฟ้าล้วน ยานยนต์ปลั๊กอินไฮบริด และยานยนต์พาณิชย์เซลล์เชื้อเพลิง โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2570 เพื่อเป็นการปรับนโยบายให้สอดคล้องกับการเติบโตของอุตสาหกรรม
ทั้งนี้ ผู้เสียภาษีที่มียานยนต์เหล่านี้ จะต้องชำระภาษีเป็นรายปี
ทั้งนี้ ผู้เสียภาษีที่มียานยนต์เหล่านี้ จะต้องชำระภาษีเป็นรายปี