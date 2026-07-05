ผู้นำรัสเซียคุยผู้นำสหรัฐฯ ยันแก้ปมขัดแย้งกับยูเครนด้วยการเมือง-การทูต

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย เมื่อวันที่ 5 ก.ค. ว่า นายยูริ อูชาคอฟ ที่ปรึกษาด้านนโยบายต่างประเทศของ ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน ผู้นำรัสเซีย กล่าวว่า ปูตินสนทนาทางโทรศัพท์กับทรัมป์ เป็นเวลานานเกือบ 90 นาที โดยมีการเปิดเผยว่า ฝ่ายอเมริกาเสนอช่วยผลักดันการยุติสงครามในยูเครน
ทั้งนี้ ยืนยันว่า รัฐบาลมอสโกต้องการแก้ไขความขัดแย้งกับยูเครนด้วยแนวทางการเมืองและการทูต โดยคำนึงถึงจุดยืนพื้นฐานของรัสเซีย ส่วนทรัมป์เสนอมอบความช่วยเหลือ ในการหาทางออกให้กับสงครามในยูเครน
ทั้งนี้ ยืนยันว่า รัฐบาลมอสโกต้องการแก้ไขความขัดแย้งกับยูเครนด้วยแนวทางการเมืองและการทูต โดยคำนึงถึงจุดยืนพื้นฐานของรัสเซีย ส่วนทรัมป์เสนอมอบความช่วยเหลือ ในการหาทางออกให้กับสงครามในยูเครน