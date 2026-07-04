นายกฯ ร่วมรดน้ำศพพระธุดงค์เหยื่อกระบะที่อุบลฯ ยันเยียวยาผู้รับผลกระทบเต็มที่

วันนี้ (4 ก.ค.) เวลา 15.45 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย น.ส.ซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขาธิการนายกรัฐมนตรี น.ส.แนน บุณย์ธิดา สมชัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สส.อุบลราชธานี พรรคภูมิใจไทย และคณะ เดินทางมาร่วมรดน้ำศพพระธุดงค์ 7 รูป ที่ศาลาการเปรียญ วัดบ้านน้ำขุ่น ต.ตาเกา อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี โดยมี นายณรงค์ เทพเสนา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้การต้อนรับ
ทั้งนี้ บรรยากาศในงานเป็นไปด้วยความเศร้าโศก และมีฝนตกตลอดเวลา โดยพระภิกษุ 7 รูป ประกอบด้วย พระภิกษุโยธิน วรรณศรี, พระภิกษุรชต ทองบุราณ, พระภิกษุนิคม อังกาบ, พระภิกษุศักดา สีลา, พระภิกษุสำรวย ระวัง, พระภิกษุชัยสอน นันทะสิงห์ และพระภิกษุยุทธ พงศ์วิเศษ ที่มรณภาพขณะเดินธุดงค์และถูกรถกระบะเฉี่ยวชนบริเวณบ้านนาสีนวล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม ที่ผ่านมา เพื่อแสดงความอาลัย พร้อมมอบพวงหรีด รวมถึงมีการพูดคุยแสดงความห่วงใยกับญาติและมอบเงินช่วยเหลือ
นายกรัฐมนตรี ยืนยันว่า รัฐบาลพร้อมดูแลและให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ โดยได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งดำเนินการช่วยเหลือ เยียวยา และติดตามการดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างรอบด้าน
ทั้งนี้ บรรยากาศในงานเป็นไปด้วยความเศร้าโศก และมีฝนตกตลอดเวลา โดยพระภิกษุ 7 รูป ประกอบด้วย พระภิกษุโยธิน วรรณศรี, พระภิกษุรชต ทองบุราณ, พระภิกษุนิคม อังกาบ, พระภิกษุศักดา สีลา, พระภิกษุสำรวย ระวัง, พระภิกษุชัยสอน นันทะสิงห์ และพระภิกษุยุทธ พงศ์วิเศษ ที่มรณภาพขณะเดินธุดงค์และถูกรถกระบะเฉี่ยวชนบริเวณบ้านนาสีนวล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม ที่ผ่านมา เพื่อแสดงความอาลัย พร้อมมอบพวงหรีด รวมถึงมีการพูดคุยแสดงความห่วงใยกับญาติและมอบเงินช่วยเหลือ
นายกรัฐมนตรี ยืนยันว่า รัฐบาลพร้อมดูแลและให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ โดยได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งดำเนินการช่วยเหลือ เยียวยา และติดตามการดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างรอบด้าน