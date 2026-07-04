ผู้นำรัสเซียสั่งเดินหน้าโจมตียูเครนต่อเนื่อง เน้นโครงสร้างศูนย์อุตสาหกรรมทางทหาร

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย เมื่อวันที่ 4 ก.ค. ว่า ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน ของรัสเซีย กล่าวระหว่างการประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกองทัพรัสเซีย โดยยืนยันว่า การโจมตีระลอกใหญ่ที่มีการประสานงานกันอย่างเป็นระบบ ต่อโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์อุตสาหกรรมทางการทหารของยูเครน รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่สนับสนุนการทำงานของอุตสาหกรรมนี้ จะต้องดำเนินต่อไป
ขณะที่ยูเครนเปิดปฏิบัติการโดรนโจมตีท่าเรือ และคลังน้ำมันในนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ตอบโต้ที่รัสเซียโจมตีนองเลือดในกรุงเคียฟ
ขณะที่ยูเครนเปิดปฏิบัติการโดรนโจมตีท่าเรือ และคลังน้ำมันในนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ตอบโต้ที่รัสเซียโจมตีนองเลือดในกรุงเคียฟ