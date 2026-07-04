จับหนุ่มลอบขนยาเสพติดเข้าพื้นที่ตราด สารภาพนำมาจากเครือข่ายในกรุงเทพฯ

วันนี้ (4 ก.ค.) ชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดตราด นำกำลังเข้าติดตามจับกุมเครือข่ายยาเสพติด หลังได้รับแจ้งจากสายลับว่าจะมีการลักลอบขนยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่จังหวัดตราด กระทั่งเวลาประมาณ 09.30 น. เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบรถยนต์ต้องสงสัยภายในปั๊มน้ำมัน พื้นที่ ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด พบนายวีรพัฒน์ อายุ 42 ปี เป็นผู้ขับขี่ โดยมีนางนา (นามสมมติ) มารดา อายุ 64 ปี และนางดวน (นาสมมุติ) ยายอายุ 87 ปี นั่งโดยสารมาด้วย เจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวและขอตรวจค้น
จากการตรวจค้น พบกระเป๋าสัมภาระท้ายรถ ภายในซุกซ่อนยาไอซ์น้ำหนัก 490.65 กรัม ยาบ้า 600 เม็ด และอุปกรณ์การเสพยาเสพติด นอกจากนี้ ผลตรวจปัสสาวะยังพบว่านายวีรพัฒน์ มีสารเสพติดในร่างกาย จึงควบคุมตัวพร้อมของกลางไปสอบสวน
ทั้งนี้ นายวีรพัฒน์ รับสารภาพว่า ยาเสพติดเป็นของตน ได้รับมาจากเครือข่ายในกรุงเทพฯ ที่นำมาส่งให้บริเวณพัทยา ก่อนขับรถนำมาส่งต่อให้เพื่อนชื่อเอส ในจังหวัดตราด โดยทำมาแล้วประมาณ 3-4 เดือน ได้ค่าจ้างครั้งละ 12,000-13,000 บาท อ้างว่าที่ยอมรับงานเพราะต้องการหาเงิน หลังเพื่อนบอกว่าแม่ป่วยและต้องใช้เงิน
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดตราด ได้ควบคุมตัวนายวีรพัฒน์ พร้อมของกลาง ส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองตราด เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
จากการตรวจค้น พบกระเป๋าสัมภาระท้ายรถ ภายในซุกซ่อนยาไอซ์น้ำหนัก 490.65 กรัม ยาบ้า 600 เม็ด และอุปกรณ์การเสพยาเสพติด นอกจากนี้ ผลตรวจปัสสาวะยังพบว่านายวีรพัฒน์ มีสารเสพติดในร่างกาย จึงควบคุมตัวพร้อมของกลางไปสอบสวน
ทั้งนี้ นายวีรพัฒน์ รับสารภาพว่า ยาเสพติดเป็นของตน ได้รับมาจากเครือข่ายในกรุงเทพฯ ที่นำมาส่งให้บริเวณพัทยา ก่อนขับรถนำมาส่งต่อให้เพื่อนชื่อเอส ในจังหวัดตราด โดยทำมาแล้วประมาณ 3-4 เดือน ได้ค่าจ้างครั้งละ 12,000-13,000 บาท อ้างว่าที่ยอมรับงานเพราะต้องการหาเงิน หลังเพื่อนบอกว่าแม่ป่วยและต้องใช้เงิน
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดตราด ได้ควบคุมตัวนายวีรพัฒน์ พร้อมของกลาง ส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองตราด เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป