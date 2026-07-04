รมว.พณ.เตรียมดันล้งชุมชนเป็นศูนย์กลางรวมผลผลิต กรองคุณภาพ แก้ปัญหาถูกกดราคา

นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนตลาดกลางมะพร้าวน้ำหอมไทย (บริษัท Coconut Breeze) อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี เพื่อติดตามความก้าวหน้า ล้งชุมชนมะพร้าวน้ำหอม ซึ่งเป็นโครงการต้นแบบในการบริหารจัดการผลผลิตตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ หวังแก้ปัญหาราคาตกต่ำและสร้างความมั่นคงให้เกษตรกรอย่างยั่งยืน
นางศุภจี กล่าวว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้ มีเป้าหมายแก้ปัญหาราคาและโครงสร้างตลาด จากปัญหาผลผลิตล้นตลาด (ออกสู่ตลาดวันละประมาณ 2 ล้านลูก) แม้กระทรวงฯ จะช่วยรับซื้อดึงราคานำตลาดไปแล้วกว่า 10 ล้านลูก แต่ในระยะยาวได้ผลักดันล้งชุมชนให้เป็นศูนย์กลางรวบรวมผลผลิต คัดกรองคุณภาพ และรับซื้อในราคาที่ยุติธรรม เพื่อแก้ปัญหาการถูกกดราคาจากพ่อค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน
นางศุภจี กล่าวว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้ มีเป้าหมายแก้ปัญหาราคาและโครงสร้างตลาด จากปัญหาผลผลิตล้นตลาด (ออกสู่ตลาดวันละประมาณ 2 ล้านลูก) แม้กระทรวงฯ จะช่วยรับซื้อดึงราคานำตลาดไปแล้วกว่า 10 ล้านลูก แต่ในระยะยาวได้ผลักดันล้งชุมชนให้เป็นศูนย์กลางรวบรวมผลผลิต คัดกรองคุณภาพ และรับซื้อในราคาที่ยุติธรรม เพื่อแก้ปัญหาการถูกกดราคาจากพ่อค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน