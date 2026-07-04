ชาวอิหร่านหลั่งไหลร่วมพิธีศพ "อยาตอลเลาะห์ อาลี คาเมเนอี" อดีตผู้นำสูงสุด

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน เมื่อวันที่ 4 ก.ค.ว่า ประชาชนจำนวนมากต่างหลั่งไหลเข้าสู่พื้นที่ประกอบพิธีสวดขนาดใหญ่ ในกรุงเตหะราน เพื่อร่วมพิธีศพของอยาตอลเลาะห์ อาลี คาเมเนอี อดีตผู้นำสูงสุดผู้ล่วงลับ ซึ่งมีขึ้นระหว่างวันที่ 4 - 9 กรกฎาคมนี้
คาเมเนอี ซึ่งปกครองอิหร่านยาวนาน 37 ปี เสียชีวิตในวัย 86 ปี จากการโจมตีทางอากาศของสหรัฐฯ และอิสราเอล ในกรุงเตหะราน เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา
คาเมเนอี ซึ่งปกครองอิหร่านยาวนาน 37 ปี เสียชีวิตในวัย 86 ปี จากการโจมตีทางอากาศของสหรัฐฯ และอิสราเอล ในกรุงเตหะราน เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา