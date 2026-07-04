คค.ทุ่ม 30 ล.ผลักดัน "ท่าเทียบเรือตันหยงโป" เป็นประตูท่องเที่ยวทางทะเลแห่งใหม่

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ได้ลงพื้นที่ จ.สตูล พร้อมกับนายสรรเพชญ บุญญามณี รมช.คมนาคม เพื่อติดตามการขับเคลื่อนโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือตันหยงโป ต.ตันหยงโป อ.เมืองสตูล ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญที่กระทรวงคมนาคมเตรียมผลักดันให้เป็น “ประตูท่องเที่ยวทางทะเลแห่งใหม่” ของ จ.สตูล เชื่อมการเดินทางจากตัวเมืองสู่หมู่เกาะสำคัญ ลดเวลา และเพิ่มทางเลือกในการเดินทาง พร้อมสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ และกระจายรายได้สู่ประชาชนในพื้นที่
ทั้งนี้ รัฐบาล และกระทรวงคมนาคม เห็นศักยภาพของ จ.สตูล ซึ่งมีทรัพยากรธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลก ทั้งอุทยานแห่งชาติตะรุเตา หมู่เกาะอาดัง เกาะหลีเป๊ะ เกาะไข่ และแหล่งท่องเที่ยวสำคัญอีกหลายแห่ง จึงต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเหล่านี้เข้ากับตัวเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ เพื่อให้รายได้จากการท่องเที่ยวกระจายถึงร้านค้า ร้านอาหาร ที่พัก ผู้ประกอบการเดินเรือและชุมชนในจังหวัดสตูลมากขึ้น
นายพิพัฒน์ กล่าวอีกว่า วันนี้มาดูพื้นที่จริง เพราะงบประมาณสำหรับโครงการนี้ได้เตรียมไว้แล้ว เป้าหมายของคือทำให้ท่าเรือตันหยงโป เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของประชาชน และนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการแวะเข้ามาท่องเที่ยว จับจ่ายใช้สอย และสัมผัสเมืองสตูล ก่อนเดินทางต่อไปยังหมู่เกาะต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ตะรุเตา อาดัง หรือหลีเป๊ะ สามารถลงเรือจากตันหยงโปได้ โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางอ้อมไปยังท่าเรือปากบาราทุกครั้ง
สำหรับโครงการท่าเทียบเรือตันหยงโป กรมเจ้าท่าได้ตั้งงบประมาณปี 2570 วงเงิน 30 ล้านบาท เบื้องต้นสามารถพัฒนาสะพานท่าเทียบเรือได้ระยะทางไม่น้อยกว่า 150 เมตร โดยบริเวณปลายสะพานมีระดับน้ำประมาณ 1 เมตร ในช่วงน้ำลงต่ำสุด ทำให้เรือสปีดโบ๊ตสามารถเข้า-ออก และเทียบท่าได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ต้องรอระดับน้ำขึ้น ซึ่งจะเพิ่มความสะดวก และความคล่องตัวในการเดินทางของประชาชนและนักท่องเที่ยว
ทั้งนี้ รัฐบาล และกระทรวงคมนาคม เห็นศักยภาพของ จ.สตูล ซึ่งมีทรัพยากรธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลก ทั้งอุทยานแห่งชาติตะรุเตา หมู่เกาะอาดัง เกาะหลีเป๊ะ เกาะไข่ และแหล่งท่องเที่ยวสำคัญอีกหลายแห่ง จึงต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเหล่านี้เข้ากับตัวเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ เพื่อให้รายได้จากการท่องเที่ยวกระจายถึงร้านค้า ร้านอาหาร ที่พัก ผู้ประกอบการเดินเรือและชุมชนในจังหวัดสตูลมากขึ้น
นายพิพัฒน์ กล่าวอีกว่า วันนี้มาดูพื้นที่จริง เพราะงบประมาณสำหรับโครงการนี้ได้เตรียมไว้แล้ว เป้าหมายของคือทำให้ท่าเรือตันหยงโป เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของประชาชน และนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการแวะเข้ามาท่องเที่ยว จับจ่ายใช้สอย และสัมผัสเมืองสตูล ก่อนเดินทางต่อไปยังหมู่เกาะต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ตะรุเตา อาดัง หรือหลีเป๊ะ สามารถลงเรือจากตันหยงโปได้ โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางอ้อมไปยังท่าเรือปากบาราทุกครั้ง
สำหรับโครงการท่าเทียบเรือตันหยงโป กรมเจ้าท่าได้ตั้งงบประมาณปี 2570 วงเงิน 30 ล้านบาท เบื้องต้นสามารถพัฒนาสะพานท่าเทียบเรือได้ระยะทางไม่น้อยกว่า 150 เมตร โดยบริเวณปลายสะพานมีระดับน้ำประมาณ 1 เมตร ในช่วงน้ำลงต่ำสุด ทำให้เรือสปีดโบ๊ตสามารถเข้า-ออก และเทียบท่าได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ต้องรอระดับน้ำขึ้น ซึ่งจะเพิ่มความสะดวก และความคล่องตัวในการเดินทางของประชาชนและนักท่องเที่ยว