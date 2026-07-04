ตร.บุกค้นศูนย์รับเลี้ยงเด็กบนเกาะพะงัน พบชาวอิสราเอลอ้างเป็นเจ้าของไม่มีใบอนุญาตทำงาน

วันนี้ (4 ก.ค.) พล.ต.ต.สุวัฒน์ สุขศรี ผบก.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี รายงานต่อที่ประชุมติดตามการแก้ไขปัญหาชาวต่างด้าวประกอบธุรกิจโดยผิดกฎหมายในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี โดยมี พล.ต.ท.สำราญ นวลมา รอง ผบ.ตร. พล.ต.ท.สุรพงษ์ ถนอมจิต ผู้ช่วย ผบ.ตร. รักษาราชการแทน ผบช.ภ.8 และ พล.ต.ท.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ ผบช.ประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้า
ทั้งนี้ ตรวจคนเข้าเมืองสุราษฎร์ธานีได้สนธิกำลังร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอเกาะพะงัน และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เกาะพะงัน เข้าตรวจค้นสถานรับเลี้ยงเด็กชื่อ ลิตเติ้ลแพนด้า เลขที่ 53/2 หมู่ 2 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี หลังได้รับแจ้งเบาะแสจากพลเมืองดีว่ามีการเปิดดำเนินกิจการโดยชาวต่างชาติ
จากการเข้าตรวจสอบ พบเด็กต่างชาติจำนวนมากกำลังทำกิจกรรมอยู่ภายในสถานที่ดังกล่าว โดยมีทั้งคนไทยและบุคคลต่างด้าวทำหน้าที่ดูแลและสอนเด็ก เจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเข้าตรวจสอบ พบว่า นายสิงห์คำรณ วงศาสวรรค์ อายุ 39 ปี แสดงตัวเป็นพนักงานรับเลี้ยงเด็กเป็นผู้นำตรวจสอบ โดยสถานที่ดังกล่าวเปิดเป็นศูนย์รับเลี้ยงเด็กอายุ 2-6 ขวบ เก็บค่าเทอมคนละ 45,000 บาทต่อเทอม (ระยะเวลา 4 เดือน) ภายในประกอบด้วยห้องเรียน สื่อการเรียนการสอน โต๊ะ เก้าอี้ อาหารสำหรับเด็ก และลานกิจกรรม
อย่างไรก็ตาม ระหว่างการตรวจสอบ MR. ZIV RADOMSKY อายุ 55 ปี สัญชาติอิสราเอล เข้ามาแสดงตัวเป็นเจ้าของกิจการ เจ้าหน้าที่จึงขอตรวจสอบหนังสือเดินทาง ใบอนุญาตทำงาน และใบอนุญาตประกอบกิจการรับเลี้ยงเด็ก พบเดินทางเข้าประเทศทางด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2569 ได้รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว (NON-O) ครบกำหนดอนุญาตวันที่ 4 กันยายน 2569 แต่ไม่สามารถแสดงใบอนุญาตทำงานและใบอนุญาตประกอบกิจการรับเลี้ยงเด็กได้ เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันจัดตั้งหรือดำเนินกิจการรับเลี้ยงเด็กโดยไม่ได้รับอนุญาต, เป็นบุคคลต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน และนายจ้างไม่แจ้งการจ้างงานคนต่างด้าวต่อนายทะเบียนภายในกำหนด” ก่อนควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.เกาะพะงัน ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ทั้งนี้ ตรวจคนเข้าเมืองสุราษฎร์ธานีได้สนธิกำลังร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอเกาะพะงัน และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เกาะพะงัน เข้าตรวจค้นสถานรับเลี้ยงเด็กชื่อ ลิตเติ้ลแพนด้า เลขที่ 53/2 หมู่ 2 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี หลังได้รับแจ้งเบาะแสจากพลเมืองดีว่ามีการเปิดดำเนินกิจการโดยชาวต่างชาติ
จากการเข้าตรวจสอบ พบเด็กต่างชาติจำนวนมากกำลังทำกิจกรรมอยู่ภายในสถานที่ดังกล่าว โดยมีทั้งคนไทยและบุคคลต่างด้าวทำหน้าที่ดูแลและสอนเด็ก เจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเข้าตรวจสอบ พบว่า นายสิงห์คำรณ วงศาสวรรค์ อายุ 39 ปี แสดงตัวเป็นพนักงานรับเลี้ยงเด็กเป็นผู้นำตรวจสอบ โดยสถานที่ดังกล่าวเปิดเป็นศูนย์รับเลี้ยงเด็กอายุ 2-6 ขวบ เก็บค่าเทอมคนละ 45,000 บาทต่อเทอม (ระยะเวลา 4 เดือน) ภายในประกอบด้วยห้องเรียน สื่อการเรียนการสอน โต๊ะ เก้าอี้ อาหารสำหรับเด็ก และลานกิจกรรม
อย่างไรก็ตาม ระหว่างการตรวจสอบ MR. ZIV RADOMSKY อายุ 55 ปี สัญชาติอิสราเอล เข้ามาแสดงตัวเป็นเจ้าของกิจการ เจ้าหน้าที่จึงขอตรวจสอบหนังสือเดินทาง ใบอนุญาตทำงาน และใบอนุญาตประกอบกิจการรับเลี้ยงเด็ก พบเดินทางเข้าประเทศทางด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2569 ได้รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว (NON-O) ครบกำหนดอนุญาตวันที่ 4 กันยายน 2569 แต่ไม่สามารถแสดงใบอนุญาตทำงานและใบอนุญาตประกอบกิจการรับเลี้ยงเด็กได้ เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันจัดตั้งหรือดำเนินกิจการรับเลี้ยงเด็กโดยไม่ได้รับอนุญาต, เป็นบุคคลต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน และนายจ้างไม่แจ้งการจ้างงานคนต่างด้าวต่อนายทะเบียนภายในกำหนด” ก่อนควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.เกาะพะงัน ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป