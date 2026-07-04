องค์กร - สมาคม เป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลพระบรมศพ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันนี้ (4 ก.ค.69) เวลา 10.00 น. สมาคมชาวหนองฉาง นายบุญชู สอดสี และคณะ โรงเรียนเผดิมศึกษา ร้านสหกรณ์ พระนคร จำกัด และ พระครูเมธีธรรมวงศ์ และคณะ ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และถวายภัตตาหารเพลแด่ พระสงฆ์จากวัดไตรมิตรวิทยาราม วัดพระวรราชาทินัดดามาตุ จ.เพชรบูรณ์ วัดสาลี วัดพระธาตุ และวัดสำปะซิว จ.สุพรรณบุรี วัดดำรงรัตนาราม สุไหงปัตตานีเคดาห์ มาเลเซีย วัดถ้ำคีรีวงศ์ มาเลเซีย และวัดเทพบัณฑิต มาเลเซีย ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง
จากนั้นเวลา 14.30 น. คณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและพาณิชย์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย องค์กรพัฒนาเด็ก เยาวชน และสังคม บริษัท แม่พิมพ์เทรดดิ้ง จำกัด และห้างหุ้นส่วนจำกัด อี.แซด.พี ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีพระสงฆ์จากวัดมหาพุทธาราม วัดเพียนาม วัดดวนใหญ่ วัดโพธิ์น้อย และวัดบ้านโนนเปื่อย จ.ศรีสะเกษ และวัดเทพสรธรรมาราม จ.ปทุมธานี ร่วมสวดมาติกาและสดับปกรณ์
เวลา 17.00 น. บริษัท แพนเอเซีย ฟุตแวร์ จำกัด (มหาชน) โรงพยาบาลนครปฐม บริษัท หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทโรเบิร์ต บ๊อช จำกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีพระสงฆ์จากวัดพระศรีมหาธาตุ วัดธาตุทอง วัดโมลีโลกยาราม วัดกาญจนสิงหาสน์ และวัดพระยายัง ร่วมสวดมาติกาและสดับปกรณ์
เวลา 19.00 น. สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย บริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด (มหาชน) บริษัท ออลดับเบิ้ลยู จำกัด บริษัทเสบียงสวรรค์ ทราเวล จำกัด และโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีพระสงฆ์จากวัดประยุรวงศาวาส และวัดประชุมโยธี จ.พังงา ร่วมพิธีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง
จากนั้นเวลา 14.30 น. คณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและพาณิชย์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย องค์กรพัฒนาเด็ก เยาวชน และสังคม บริษัท แม่พิมพ์เทรดดิ้ง จำกัด และห้างหุ้นส่วนจำกัด อี.แซด.พี ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีพระสงฆ์จากวัดมหาพุทธาราม วัดเพียนาม วัดดวนใหญ่ วัดโพธิ์น้อย และวัดบ้านโนนเปื่อย จ.ศรีสะเกษ และวัดเทพสรธรรมาราม จ.ปทุมธานี ร่วมสวดมาติกาและสดับปกรณ์
เวลา 17.00 น. บริษัท แพนเอเซีย ฟุตแวร์ จำกัด (มหาชน) โรงพยาบาลนครปฐม บริษัท หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทโรเบิร์ต บ๊อช จำกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีพระสงฆ์จากวัดพระศรีมหาธาตุ วัดธาตุทอง วัดโมลีโลกยาราม วัดกาญจนสิงหาสน์ และวัดพระยายัง ร่วมสวดมาติกาและสดับปกรณ์
เวลา 19.00 น. สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย บริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด (มหาชน) บริษัท ออลดับเบิ้ลยู จำกัด บริษัทเสบียงสวรรค์ ทราเวล จำกัด และโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีพระสงฆ์จากวัดประยุรวงศาวาส และวัดประชุมโยธี จ.พังงา ร่วมพิธีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง