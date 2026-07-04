ออสเตรเลียยินดี! "แนวปะการังเกรต แบร์ริเออร์ รีฟ" ยังไม่ถูกขึ้นทะเบียนใกล้สูญพันธุ์

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากเมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย เมื่อวันที่ 4 ก.ค. ว่า ออสเตรเลีย มีความยินดีที่แนวปะการังเกรต แบร์ริเออร์ รีฟ ยังไม่ได้อยู่ในรายชื่อมรดกโลกที่ใกล้สูญพันธุ์ ขององค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) แม้เมื่อก่อนหน้านี้ นักวิทยาศาสตร์ ได้เคยแนะนำให้เพิ่มเข้าไปก็ตาม
รัฐบาลออสเตรเลียได้ล็อบบี้มานานหลายปี เพื่อไม่ให้แนวปะการังแห่งนี้ ซึ่งสร้างรายได้ให้กับเศรษฐกิจกว่า 9,000 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียต่อปี (ราว 207,081 ล้านบาท) อยู่ในรายชื่อดังกล่าว เนื่องจากอาจส่งผลเสียต่อการท่องเที่ยวในพื้นที่ ซึ่งมีผู้มาเยือนมากกว่า 2 ล้านคนต่อปี
รัฐบาลออสเตรเลียได้ล็อบบี้มานานหลายปี เพื่อไม่ให้แนวปะการังแห่งนี้ ซึ่งสร้างรายได้ให้กับเศรษฐกิจกว่า 9,000 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียต่อปี (ราว 207,081 ล้านบาท) อยู่ในรายชื่อดังกล่าว เนื่องจากอาจส่งผลเสียต่อการท่องเที่ยวในพื้นที่ ซึ่งมีผู้มาเยือนมากกว่า 2 ล้านคนต่อปี