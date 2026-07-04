"เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี" ทรงผ่านการคัดเลือกเป็นนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทย ร่วมเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงผ่านการคัดเลือกเป็นนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทย ที่ผ่านคุณสมบัติและมีศักยภาพของสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำหรับมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 19 กันยายน ถึง 4 ตุลาคม 2569 ที่เมืองนาโกยา จังหวัดไอจิ ประเทศญี่ปุ่น
ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เปิดเผยว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงเตรียมความพร้อมที่จะเข้าร่วมในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 ซึ่งสร้างความปลื้มปีติและเป็นขวัญกำลังใจให้กับคณะนักกีฬาทีมชาติไทย ที่จะได้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพทางด้านการกีฬาให้เป็นที่ประจักษ์อีกครั้ง
ในการนี้ ภายหลังจากที่สมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้สรุปพระนาม และรายชื่อนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทย เพื่อเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และ กกท. เตรียมที่จะถวายรางวัลเกียรติยศทรงคุณค่า นักกีฬาทีมชาติไทย แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เปิดเผยว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงเตรียมความพร้อมที่จะเข้าร่วมในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 ซึ่งสร้างความปลื้มปีติและเป็นขวัญกำลังใจให้กับคณะนักกีฬาทีมชาติไทย ที่จะได้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพทางด้านการกีฬาให้เป็นที่ประจักษ์อีกครั้ง
ในการนี้ ภายหลังจากที่สมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้สรุปพระนาม และรายชื่อนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทย เพื่อเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และ กกท. เตรียมที่จะถวายรางวัลเกียรติยศทรงคุณค่า นักกีฬาทีมชาติไทย แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา