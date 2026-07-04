ฝนถล่มชลบุรี! ทำกำแพงหมู่บ้านบุญรักษาพังถล่ม น้ำพัดเกลื่อนถนนปิดทางสัญจร

วันนี้ (4 ก.ค.) เกิดฝนตกหนักทั่วพื้นที่จังหวัดชลบุรี โดยเฉพาะในพื้นที่ ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา ส่งผลให้กำแพงหมู่บ้านบุญรักษา ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนสายหนองก้างปลา หมู่ 7 ต.บ่อวิน พังถล่มลงมาตลอดแนว เหตุดังกล่าว ทำให้วัสดุรีไซเคิลที่กองอยู่ภายในโรงงานซึ่งอยู่ติดกับหมู่บ้าน ถูกกระแสน้ำพัดไหลทะลักเข้ามาภายในหมู่บ้าน กระจัดกระจายเกลื่อนถนนและพื้นที่โดยรอบ กองทับถมเป็นจำนวนมาก จนปิดกั้นเส้นทางสัญจร สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านในพื้นที่
เบื้องต้น นายเอกชัย ทีบพลี สารวัตรกำนันตำบลบ่อวิน พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ และให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบแล้ว
เบื้องต้น นายเอกชัย ทีบพลี สารวัตรกำนันตำบลบ่อวิน พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ และให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบแล้ว