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สภาพอากาศกรุงเทพฯ บ่ายนี้ ฝนตกกระจายบางพื้นที่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กรุงเทพมหานคร รายงานสภาพอากาศกรุงเทพมหานคร วันที่ 4 กรกฎาคม 2569 เวลา 13.00 น. พื้นที่กรุงเทพฯ ฝนตกเล็กน้อยกระจายบางพื้นที่ กลุ่มฝนเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออก และมีแนวโน้มคงที่