สหรัฐฯ เตือนคลื่นความร้อนเสี่ยงถึงชีวิต กิจกรรมหลายแห่งแนวชายฝั่งถูกยกเลิก

นักพยากรณ์อากาศ และเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐฯ เตือนว่า คลื่นความร้อนระลอกนี้อาจเป็นอันตรายถึงชีวิต พร้อมแนะนำให้ประชาชนที่ใช้เวลานอกบ้านในช่วงวันหยุดยาว ดื่มน้ำให้เพียงพอ หลีกเลี่ยงแสงแดด และเฝ้าระวังอาการเจ็บป่วยจากความร้อนระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะต่าง ๆ
ทั้งนี้ มีการยกเลิกกิจกรรมหลายแห่งตลอดแนวชายฝั่งตะวันออกของสหรัฐฯ ในช่วงสุดสัปดาห์วันชาติ ซึ่งปกติชาวอเมริกันจะรวมตัวจัดบาร์บีคิว ชมขบวนพาเหรด และการแสดงดอกไม้ไฟ เพื่อเฉลิมฉลองวันประกาศอิสรภาพจากอังกฤษ เมื่อปี 2319
ทั้งนี้ มีการยกเลิกกิจกรรมหลายแห่งตลอดแนวชายฝั่งตะวันออกของสหรัฐฯ ในช่วงสุดสัปดาห์วันชาติ ซึ่งปกติชาวอเมริกันจะรวมตัวจัดบาร์บีคิว ชมขบวนพาเหรด และการแสดงดอกไม้ไฟ เพื่อเฉลิมฉลองวันประกาศอิสรภาพจากอังกฤษ เมื่อปี 2319