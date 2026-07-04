ทูตจีนเยือน ม.อัสสัมชัญ ชมศูนย์ฝึกทักษะยานยนต์ Chinauto - Chinauto Skill Center

วันนี้ (4 ก.ค.) H.E. Mr. Zhang Jianwei เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย พร้อมคณะ เดินทางเยือนมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ เพื่อเยี่ยมชมศูนย์ฝึกทักษะยานยนต์ Chinauto (ประเทศไทย) - Chinauto Skill Center (Thailand) ซึ่งตั้งอยู่ที่อาคารคาเบรียล แมรี่ (Gabriel Mary Building) ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านยานยนต์พลังงานใหม่ (New Energy Vehicle) ที่จัดตั้งขึ้นภายในมหาวิทยาลัย
โอกาสนี้ ได้รับการต้อนรับจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ นำโดย ภราดา ดร.ศิริชัย ฟอนซีกา อธิการบดี พร้อมด้วย รศ. ดร.ชนินทร จิตตวิริยานุกูล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ดร.กิติกร ดาวพิเศษ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาพัฒนาจริยธรรม และ ผศ. ดร.ณรงค์ อภิรัตน์สกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Vincent Mary School of Engineering, Science and Technology: VMES) ตลอดจนผู้บริหารภาคเอกชน ได้แก่ Mr. Da ShenShen President of SAIC Motor-CP Co., Ltd. (บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์–ซีพี จำกัด) และ Mr. Wei Zhao ผู้อำนวยการฝ่ายบริการหลังการขาย บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
โอกาสนี้ ได้รับการต้อนรับจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ นำโดย ภราดา ดร.ศิริชัย ฟอนซีกา อธิการบดี พร้อมด้วย รศ. ดร.ชนินทร จิตตวิริยานุกูล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ดร.กิติกร ดาวพิเศษ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาพัฒนาจริยธรรม และ ผศ. ดร.ณรงค์ อภิรัตน์สกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Vincent Mary School of Engineering, Science and Technology: VMES) ตลอดจนผู้บริหารภาคเอกชน ได้แก่ Mr. Da ShenShen President of SAIC Motor-CP Co., Ltd. (บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์–ซีพี จำกัด) และ Mr. Wei Zhao ผู้อำนวยการฝ่ายบริการหลังการขาย บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด