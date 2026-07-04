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สภาพอากาศกรุงเทพฯ เที่ยงนี้ ยังมีละอองฝนบางพื้นที่ ตกสูงสุด "ทวีวัฒนา"

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กรุงเทพมหานคร รายงานสภาพอากาศกรุงเทพมาหนคร วันที่ 4 กรกฎาคม 2569 เวลา 12.00 น. พื้นที่กรุงเทพฯ มีฝนตกเล็กน้อยเป็นละอองบางพื้นที่ เคลื่อนตัวทิศตะวันออก แนวโน้มคงที่ ปริมาณฝนสูงสุดเขตทวีวัฒนา 8.0 มิลลิเมตร