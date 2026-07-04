ผู้ว่าฯ กรุงเก่านำพสกนิกรร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ "กรมพระศรีสวางควัฒนฯ"

นายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม ที่พระอุโบสถ วัดกษัตราธิราช วรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นางศุทธิกานต์ วงศ์สถิตจิรกาล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้แทนผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้แทนผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ท.) หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการทุกหมู่เหล่า เข้าร่วม
ในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม นับเป็นโอกาสอันเป็นมงคลที่พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าจะได้น้อมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณ ด้วยการบำเพ็ญคุณงามความดีและประกอบกุศลถวายเป็นพระกุศล ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการด้วยพระวิริยะอุตสาหะ โดยเฉพาะด้านการแพทย์ การสาธารณสุข การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังทรงก่อตั้งและทรงงานผ่านสถาบันและหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลและการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อันก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนอย่างกว้างขวาง
ในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม นับเป็นโอกาสอันเป็นมงคลที่พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าจะได้น้อมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณ ด้วยการบำเพ็ญคุณงามความดีและประกอบกุศลถวายเป็นพระกุศล ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการด้วยพระวิริยะอุตสาหะ โดยเฉพาะด้านการแพทย์ การสาธารณสุข การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังทรงก่อตั้งและทรงงานผ่านสถาบันและหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลและการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อันก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนอย่างกว้างขวาง