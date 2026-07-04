ญี่ปุ่นเล็งขึ้นค่าธรรมเนียมขอพำนักถาวรสูงสุด 20 เท่า อ้างภาระสูงหลังคนต่างชาติเพิ่มขึ้น

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 4 ก.ค. ว่า รัฐบาลญี่ปุ่น เสนอปรับขึ้นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนสถานะ และต่ออายุการพำนักสูงสุดเป็นสูงสุด 75,000 เยน หรือราว 15,540.66 บาท จากปัจจุบัน 6,000 เยน หรือราว 1,243.25 บาท โดยให้เหตุผลว่า จำนวนชาวต่างชาติที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ภาระด้านการบริหารจัดการของรัฐสูงขึ้น
ค่าธรรมเนียมใหม่จะอยู่ระหว่าง 10,000-75,000 เยน (ราว 2,072.39-15,540.66 บาท) โดยจะแตกต่างกันตามระยะเวลาการพำนักที่ขอ ขณะที่ค่าธรรมเนียมการขอสถานะผู้พำนักถาวร จะเพิ่มขึ้นจาก 10,000 เยน เป็น 200,000 เยน (41,441.76 บาท)
ทั้งนี้ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองมีแผนบังคับใช้การปรับขึ้นค่าธรรมเนียมดังกล่าว ภายในเดือนตุลาคมนี้ หลังเปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ
ค่าธรรมเนียมใหม่จะอยู่ระหว่าง 10,000-75,000 เยน (ราว 2,072.39-15,540.66 บาท) โดยจะแตกต่างกันตามระยะเวลาการพำนักที่ขอ ขณะที่ค่าธรรมเนียมการขอสถานะผู้พำนักถาวร จะเพิ่มขึ้นจาก 10,000 เยน เป็น 200,000 เยน (41,441.76 บาท)
ทั้งนี้ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองมีแผนบังคับใช้การปรับขึ้นค่าธรรมเนียมดังกล่าว ภายในเดือนตุลาคมนี้ หลังเปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ