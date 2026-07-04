ข่าวปลอม อย่าแชร์! ธ.ก.ส.ปล่อยกู้ ผ่อนนาน 60 เดือนผ่าน TikTok ไม่เป็นความจริง

จากที่มีการเผยแพร่เรื่อง ธ.ก.ส.ให้ลงทะเบียนกู้ 50,000 บาท ผ่อนนาน 60 เดือน ผ่านแอปฯ TikTok ชื่อบัญชี psileofiwxm นั้น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบโดย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กระทรวงการคลัง พบว่า เป็นข้อมูลเท็จ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เตือนว่า ธ.ก.ส. ไม่มีนโยบายให้ลงทะเบียนยื่นกู้สินเชื่อผ่านช่องทาง TikTok แต่อย่างใด และบัญชีดังกล่าวเป็นการแอบอ้างชื่อธนาคารโดยมิจฉาชีพ ซึ่งทางธนาคารได้ดำเนินการรายงานเพื่อปิดบัญชีดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เตือนว่า ธ.ก.ส. ไม่มีนโยบายให้ลงทะเบียนยื่นกู้สินเชื่อผ่านช่องทาง TikTok แต่อย่างใด และบัญชีดังกล่าวเป็นการแอบอ้างชื่อธนาคารโดยมิจฉาชีพ ซึ่งทางธนาคารได้ดำเนินการรายงานเพื่อปิดบัญชีดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว