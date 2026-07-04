xs
xsm
sm
md
lg

สภาพอากาศกรุงเทพฯ 11 โมงเช้า ฝนตกเล็กน้อยบางพื้นที่ สูงสุด "ทวีวัฒนา"

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กรุงเทพมหานคร รายงานสภาพอากาศกรุงเทพมหานคร วันที่ 4 กรกฎาคม 2569 เวลา 11.00 น. พื้นที่กรุงเทพฯ มีฝนตกเล็กน้อยเป็นละอองบางพื้นที่ เคลื่อนตัวทิศตะวันออก และมีแนวโน้มคงที่ ปริมาณฝนสูงสุดเขตทวีวัฒนา 8.0 มิลลิเมตร