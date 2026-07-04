"ถ้ำหลวงแม่สาบ" เปิดอย่างเป็นทางการแล้ว 1 ก.ค.นี้ หลังปิดปรับปรุง 3 เดือน

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประกาศความพร้อมเปิด ถ้ำหลวงแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 เป็นต้นไป หลังสิ้นสุดการดำเนินงานปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่เป็นเวลา 3 เดือน เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย ควบคู่การอำนวยความสะดวก เพื่อรองรับนักเดินทางจากทั่วโลกอย่างมีประสิทธิภาพ
การปรับปรุงในครั้งนี้ เป็นการพัฒนาเชิงอนุรักษ์ โดยครอบคลุมตั้งแต่การเทพื้นคอนกรีตบริเวณลานจอดรถ การปรับปรุงถนนลาดยางทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว ตลอดจนการก่อสร้างทางเดินและพื้นพิมพ์ลายภายในพื้นที่ เพื่อมอบความสะดวกสบายและความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้มาเยือน โดยการออกแบบทั้งหมดเน้นความกลมกลืนกับทัศนียภาพและระบบนิเวศดั้งเดิมเป็นสำคัญ
การปรับปรุงในครั้งนี้ เป็นการพัฒนาเชิงอนุรักษ์ โดยครอบคลุมตั้งแต่การเทพื้นคอนกรีตบริเวณลานจอดรถ การปรับปรุงถนนลาดยางทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว ตลอดจนการก่อสร้างทางเดินและพื้นพิมพ์ลายภายในพื้นที่ เพื่อมอบความสะดวกสบายและความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้มาเยือน โดยการออกแบบทั้งหมดเน้นความกลมกลืนกับทัศนียภาพและระบบนิเวศดั้งเดิมเป็นสำคัญ